¿Cuándo es Thanksgiving 2020 y qué se celebra en Estados Unidos?

Esta fecha que es una de las celebraciones más importantes para los ciudadanos estadounidenses, este año 2020, el calendario lo marca para el jueves 26 de noviembre, y lo más seguro es que pese a las restricciones por la pandemia del coronavirus, cada rinconcito de los Estados Unidos no dejará pasar este día para en unión de la familia dar gracias por todo lo que se tiene.

Este festejo que en su primera celebración en 1621 duro tres días, tiene sus orígenes en una bella historia de esfuerzo y solidaridad, que dejó al final una recompensa para sus protagonistas.

Sucedió en parte del estado de Massachussets, en la colonia Plymouth, cuando colonos ingleses llegados a este lugar el año anterior (1620), y ante la escasez de alimentos, que hizo que pereciera la mitad de la colonia en el invierno, recibieron en la primavera la ayuda de los indígenas de la zona, los Wampanoag, quienes les enseñaron a los peregrinos ingleses técnicas de cultivo y casa, por lo que, para el otoño de 1.621, los colonos recogieran su primera cosecha.

En agradecimiento por toda la abundancia de lo obtenido, los colonos organizaron un banquete de agradecimiento al que invitaron a los nativos, esta fue la primera celebración de Acción de Gracias, y que no se volvió a llevar a cabo hasta 1789, cuando George Washington declaró este día como fiesta nacional y se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre, tal y como indican desde la web del Gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, lo que conocemos como Día de Acción de Gracias se celebraba en días diferentes en cada uno de los estados del país, por lo que ya en 1863, fue el presidente Abraham Lincoln quien proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias, y era el propio presidente de Estados Unidos quien proclamaba anualmente esta festividad. Finalmente, en 1941 durante la administración del presidente Franklin Roosevelt, el congreso aprobó por ley establecer la fecha como un día feriado legal.

Actualmente este 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, supone varios retos a las familias para festejar esta tradicional celebración, por lo que no hay que correr riesgo y ser estrictos con las normas sugeridas por la OMS, pero es importante destacar que habrán otras formas de celebración, como lo son el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que se retransmite por televisión, e igualmente divertirse disfrutando de los diferentes partidos de fútbol que también tienen lugar en este día.

Thanksgiving Tip 4: Watch your holiday favorites right at home!

Consejo 4 del Día de Acción de Gracias: ¡Mire sus favoritos navideños directamente en casa! pic.twitter.com/JYKxtDhw15

— WacoMc Public Health (@wacohealthdept) November 17, 2020