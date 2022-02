¿Cuándo es el Día de los Presidentes 2022?

El próximo lunes 21 de febrero, los Estados Unidos conmemora El Día del Presidente (President’s Day), un día festivo federal que se celebra cada tercer lunes del mes de febrero, en recordación del natalicio del primer presidente del país, George Washington, el 22 de febrero de 1732.

Aunque el origen de la celebración es el cumpleaños de George Washington, la jornada también rinde homenaje al resto de mandatarios que han pasado por la presidencia del país, entre ellos a Abraham Lincoln, nacido también un 12 de febrero de 1809, quien actuó como décimo sexto gobernante de los EE.UU durante la Guerra Civil, y quien es reconocido por ser el presidente que abolió la esclavitud para los negros.

De acuerdo con US Embassy, el feriado también es un tributo al general que creó la primera insignia militar del mérito para los soldados rasos. Retomada el día del bicentenario del nacimiento de Washington en 1932, la medalla del Corazón Púrpura (que lleva la imagen de Washington) se otorga a los soldados heridos en combate. Al igual que el Día de la Recordación y el Día de los Veteranos, el cumpleaños de Washington brinda otra oportunidad para que Estados Unidos rinda homenaje a sus veteranos.

¿Si George Washington nació un 22 de febrero, porque se celebra cada tercer lunes de este mes?

Fun Fact Friday: President's Day is celebrated every year on the third Monday in February. While it was originally established in 1885 in recognition of George Washington, it has become more popularly known as just President's Day.#funfactfriday #happypresidentsday #m1neral pic.twitter.com/wFoBSMnCSb — m1neral (@m1neraltech) February 18, 2022

Las primeras celebraciones del Día de los Presidentes se realizaban en este mismo día, y a partir de 1885 se otorgó día libre y de descanso a los trabajadores federales. Sin embargo, en 1971, la celebración se trasladó al tercer lunes de febrero, luego de una modificación en la Ley Uniforme de Días Feriados, para prolongar el descanso a todo un fin de semana de tres días, anexando también a la celebración el natalicio de Abraham Lincoln, y renombrando la festividad de “Cumpleaños de Washington” a Día de los Presidentes, aunque el nuevo nombre nunca se autorizó oficialmente por el Congreso estadounidense.

¿Cómo se celebra el Día de los presidentes en los Estados Unidos?

Por lo general, este día representa un gran acontecimiento en América. Es festivo nacional. La ciudad de Nueva York descansa y sus habitantes pueden aprovechar para disfrutar distintas actividades al aire libre y en familia.

De acuerdo con VIVEusa, en Virginia se organizan los museos, las sociedades históricas y las empresas para realizar diferentes eventos durante el tercer lunes de febrero. Las actividades comienzan con conciertos y una ofrenda floral. Después del mediodía comienza el desfile por las calles principales de la ciudad de Alexandria.

También en Mount Vernon, donde George Washington pasó sus últimos años de vida, se organiza en su casa una ofrenda floral. Igualmente, en el Lincoln Memorial de la capital estadounidense, se realiza la lectura del discurso de Gettysburg, uno de los discursos más importantes de la historia de la humanidad, y que fue pronunciado por Lincoln en 1863.





Play



Abraham Lincoln Gettysburg speech (Jeff Daniels) Amazing speech by lincoln in 1863, It will be remembered forever! This speech is recorded again with Jeff Daniels`s voice but the words in the speech is still the same as Lincoln`s speech he held in Gettysburg 1863 🙂 The last picture is from a movie dedicated to Abraham Lincoln btw 🙂 2012-03-02T14:54:58Z

¿Se trabaja el Día del presidente en Estados Unidos?

Al ser una fiesta federal, el Día del Presidente en Estados Unidos implica que los establecimientos y oficinas públicas federales y muchas empresas del sector privado no laboren en este día. La norma en general es que escuelas, bancos, agencias del gobierno y hasta la oficina de correos, cierren sus puertas en esta fecha.

All branches will be closed Monday, February 21st in observance of President’s Day. Online and mobile banking services will be available. pic.twitter.com/lDAL1aVRUR — Altamaha Bank (@AltamahaBankGA) February 18, 2022

Sin embargo, cabe señalar que algunos establecimientos aprovechan el President’s Day para abrirse al público, mientras que en esas 24 horas otros establecimientos no atienden, ellos puedan conseguir más clientes, y por ende más ganancias.

Finalmente, es de destacar que el personal que no labora en este día debe recibir el pago de su salario de forma normal, y en el caso de trabajar, los empleados deben recibir el doble de su tarifa diaria.

LEER MÁS: Desaparecidos en Houston: estas personas necesitan ser encontradas [18/02/22]