Revelan cuándo y dónde será la próxima edición de Miss Universo: ¿Será este 2020?

En medio de la pandemia del COVID-19, una de las preguntas que los seguidores de los certámenes de belleza se han venido haciendo es cuándo y dónde se llevará a cabo la próxima edición de Miss Universo, donde la sudafricana Zozibini Tunzi entregará su corona.

Y la respuesta ya fue develada, al menos en términos generales, por un delegado de la organización de Miss Universe Colombia, que confirmó que los directivos de Miss Universo se comunicaron con ellos de manera formal para revelarles en qué país se hará el reinado y en qué marco de tiempo pudiera caer la fecha específica.

Será antes de que termine marzo y será en la Unión americana.

South Africa’s Zozibini Tunzi is Miss Universe 2019 | Miss Universe 2019South Africa’s Zozibini Tunzi wins as Miss Universe 2019. Courtesy of: “IMG Universe, LLC” The Miss Universe Organization Subscribe to the ABS-CBN Entertainment channel! http://bit.ly/ABS-CBNEntertainment Visit our official website! http://entertainment.abs-cbn.com http://www.push.com.ph Facebook: http://www.facebook.com/ABSCBNnetwork Twitter: https://twitter.com/ABSCBN Instagram: http://instagram.com/abscbn #MissUniverse2019 #MissU #ZozibiniTunzi 2019-12-09T03:30:52Z

“No puedo confirmar que sea en enero, pero el correo que envió la organización dice que será en el primer trimestre del 2021, y dicen que es en Estados Unidos”, comentó Moisés Coronel, directivo de Miss Universe Colombia, en entrevista con el experto “missologo” colombiano Diego Acero, el fin de semana.

The winning answer of Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi | Miss Universe 2019Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi's winning answer in the Final Word. Courtesy of: “IMG Universe, LLC” The Miss Universe Organization Subscribe to the ABS-CBN Entertainment channel! http://bit.ly/ABS-CBNEntertainment Visit our official website! http://entertainment.abs-cbn.com http://www.push.com.ph Facebook: http://www.facebook.com/ABSCBNnetwork Twitter: https://twitter.com/ABSCBN Instagram: http://instagram.com/abscbn #MissUniverse2019 #MissU #ZozibiniTunzi 2019-12-09T03:30:55Z

“No han confirmado todavía la ciudad. Solo se dice que es en Estados Unidos en el primer trimestre. Puede ser enero, febrero o marzo”, agregó Coronel, al final de este video, emocionando a los amantes de los certámenes de belleza.

En el siguiente video puedes ver a la actual Miss Universo, Zozibini Tunzi, enviando un saludo a Ahoramismo.com

En junio pasado la ex Miss Universo y actual directora de la organización Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones, ya había adelantado que el certamen no se llevaría a cabo este 2020, pero no había nada oficial que le hubiesen transmitido a las candidatas.

“Hasta el momento, la organización de Miss Universe no ha ofrecido una declaración oficial sobre el certamen internacional o del proceso de selección. Sin embargo, nos adelantaron que el evento no se celebrará este año y que evalúan fechas para el primer trimestre del 2021”, dijo la exreina boricua, en diálogo con la agencia EFE de noticias. “Confiamos en que, como hemos hecho por los pasados años, la decisión que se tome será positiva para nuestra representación”, aseguró.



La primera Miss Universe Colombia viajará en vuelo charter a #MissUniverso .Además, Tendrá un carro de alta gama, la corona está avaluada en 30mil dólares y la coronación será en el Malecón, 2020-09-28T02:40:59Z

El anuncio se da luego de que la misma organización informara que el certamen Miss USA, tambien de su propiedad, se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en el Exhibition Centre and the Soundstage en Graceland, localizado en Memphis, Tennessee.

Allí, la actual poseedora de la corona, Cheslie Kryst, quien en la pasada edición de Miss Universo ocupó un lugar en el cuadro de semifinalistas, entregará su título en la gala número 69 de ese certamen de belleza.



Sigue a AhoraMismo en Instagram