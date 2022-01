Fanáticos critican a Heather Dubrow por su tributo a Bob Saget en Instagram: ¿Por qué?

La estrella de “Real Housewives of Orange County” Heather Dubrow está recibiendo fuertes críticas de parte de fanáticos tras su tributo en Instagram al comediante y estrella de “Full House” Bob Saget, quien fue encontrado sin vida en una habitación de hotel de la Florida el 9 de enero de 2022, luego de su actuación en su gira de stand up. Saget tenía 65 años. La causa de su muerte no estuvo clara de inmediato, pero las autoridades sostuvieron que “no hubo signos” de uso de drogas ni de algo sucio.

Algunos fanáticos piensan que la publicación de Dubrow fue ‘Toda acerca de Heather’

Según IMDb, Dubrow — conocida como Heather Paige Kent — apareció en dos episodios de la serie “Surviving Suburbia” de 2009, la cual tenía a Saget como protagonista. La publicación de Dubrow en Instagram, compartida el 9 de enero, contenía dos fotografías tomadas durante su participación en el programa.

“RIP @bobsaget. ¡Era tan gracioso y generoso y un gran compañero de trabajo! Le envío mi cariño y plegarias a su familia [emoji de corazón rojo] [emoji de manos rezando] #survivingsuburbia”, decía el pie de foto de su publicación.

La ex coprotagonista de Dubrow en “RHOC” Tamra Judge comentó rápidamente la publicación y compartió que ella también había interactuado con Saget.

“Tan triste. Lo conocí hace años en Nyc. Era tan amable [emoji de cara llorando]”, comentó Judge.

Los fanáticos comentaron que estaban entristecidos por el fallecimiento de Saget, y algunos señalaron que no les agradó la publicación de Dubrow.

“Y luego todo se tornó acerca de Heather. En menos de 12 horas”, comentó alguien.

“¡Menos de 30 minutos! @heatherdubrow debería avergonzarse”, agregó otra persona.

Otro comentarista afirmó que Dubrow debería eliminar la publicación, escribiendo: “Realmente espero que borre esta publicación. Es increíblemente irrespetuoso y de mal gusto que haya hecho que todo se trate de ella misma”.

“Me encanta cómo convertiste esto en algo tuyo [emoji de corazón rojo]”, apuntó otro.

“RIP Bob Saget [emoji de corazón roto] Ojalá pudiéramos ver más de Bob y menos de Heather en esta publicación de tributo”, escribió otra persona.

Otra sostuvo que Dubrow era una “chica sedienta…tratando de capitalizar su muerte”. Otro comentario decía: “Es todo acerca de Heather. ¡No tiene vergüenza!”

Saget habló acerca de ‘Surviving Suburbia’ en 2009

En una entrevista de 2009 con Associated Press, Saget habló acerca de su interpretación de Steve Patterson en “Surviving Suburbia”.

“Este tipo Steve Patterson es un tipo con esposa e hijos que tiene un buen corazón pero mete mucho la pata y es un poco mentiroso. Tiene que asumir la culpa cuando lo ponen en evidencia y todo lo que realmente quiere es criar a sus hijos y amar a su esposa y que lo dejen en paz y lidiar con el hecho de que es un poco – no se trata de beber, pero es cierto que bebe un poco pero está ahí. Está ahí para sus hijos”, dijo el actor entre risas.

Saget también compartió un ejemplo específico acerca de las diferencias entre Steve y su entrañable personaje de “Full House”, Danny Tanner.

“¿En qué se diferencia de ‘Full House’ o de una serie de comedia tradicional? Bueno, mi personaje está enojado porque su hija no está haciendo su propio proyecto, la madre quiere hacerlo por ella, entonces mando un email a la escuela estando borracho y ahí es cuando se desata la tormenta”, explicó Saget.

