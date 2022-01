¿Por qué el Covid obligó a Adamari López a hospitalizarse?

Luego de pasar un susto no menor, Adamari López ya se encuentra en franca recuperación de su contagio de Covid-19. La presentadora del programa Hoy Día de Telemundo explicó el motivo que le llevó a tomar la decisión de internarse por tres días para recibir mejores cuidados y evitar que su situación de salud se agravara.

“Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”, explicó en un video que subió a su cuenta de Facebook.

La puertorriqueña, de 50 años, recordó el oscuro episodio que vivió en 2018, cuando al contagiarse de influenza su salud empeoró a tal punto que estuvo cerca de perder la vida, dadas las consecuencias de una neumonía que atacó su organismo.

“Me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil, y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos, pues tomamos la decisión de entrar al hospital”, explicó tras revelar que, afortunadamente, sus síntomas, poco a poco, han ido menguando.

“No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. Ya me vine a la casa, aún sigo positiva a COVID-19, según las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor. El tratamiento me funcionó muy bien”, agregó.

En el video, López explica que lo más probable es que su hija Alaia fue quien le traspasó el virus, pero tranquilizó a su audiencia al confirmar que la pequeña, de 6 años, se encuentra muy bien de salud.

“Alaïta está bien. Ella, entiendo yo, que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Creemos que lo pudo haber agarrado en alguna de sus actividades escolares o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas. Al día siguiente de que se sintió mal le hicimos la prueba y salió positiva. Las otras que le hicimos después salieron negativas, y entonces yo salí positiva”, señaló.

¿Por qué Ada es más vulnerable al Covid-19?

Cabe destacar que Adamari López es considerada una paciente de alto riesgo para Covid-19, debido al cáncer de mama que padeció. La presentadora fue diagnosticada en 2005, cuando tenía 33 años, y, aunque gracias a su inmensa fortaleza y cuidados médicos, le ganó la batalla a la temida enfermedad, su sistema inmunitario podría verse afectado con el Covid-19.

En esa difícil etapa de su vida la presentadora se encontraba casada con el cantante Luis Fonsi. Su tratamiento consistió de una agresiva quimioterapia y una mastectomía doble. Sobre esa difícil etapa de su vida, la actriz reveló que lo más doloroso no fue la enfermedad en sí, sino, sentir el rechazo de su pareja.

“Él me dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, relató en declaraciones a Telemundo y citadas por INFOBAE.