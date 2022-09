Falleció la leyenda del rap Coolio, a sus 59 años ¿Cómo murió?

Coolio, el rapero mejor conocido por su éxito masivo en los años 90, murió a los 59 años de edad, TMZ fue el primero en informar su muerte. Aún no se ha determinado la causa oficial de su muerte, pero el personal de emergencia en el lugar sospecha que murió de un paro cardíaco.

TMZ informó que Coolio estaba visitando a un amigo en Los Ángeles cuando murió el miércoles 28 de septiembre de 2022 por la tarde. Su verdadero nombre es Artis Leon Ivey Jr.

Coolio ingresó a la escena del rap de Los Ángeles a fines de los años 80 y encontró una gran fama en 1995 con “Gangsta’s Paradise”. TMZ informó que grabó la canción que se encuentra en la banda sonora de “Dangerous Minds”, una película de Michelle Pfeiffer.

“La canción alcanzó el número uno y permaneció allí durante tres semanas”, informó TMZ/

Esto es lo que necesita saber:

Coolio estaba visitando a un amigo, que lo encontró muerto en el piso del baño

Su manager, Jarez, le dijo a TMZ que Coolio entró al baño en la casa de su amigo y cuando no regresó, su amigo lo llamó. Cuando Coolio no respondió después de varios intentos, el amigo entró al baño y encontró a Coolio en el piso, informó TMZ.

El amigo llamó al 911, quien declaró a Coolio muerto en la escena, informó TMZ.

“Nos dijeron que el amigo llamó a los técnicos de emergencias médicas, quienes llegaron y declararon muerto a Coolio en la escena, y Jarez nos dice que los paramédicos sospechan que sufrió un paro cardíaco. No se ha determinado una causa oficial de muerte”, informó TMZ.

Si bien Coolio era mejor conocido por “Gangsta’s Paradise”, tuvo varios otros éxitos, incluido “Fantastic Voyage” en 1994, que alcanzó el puesto número 3 en Billboard’s Hot 100, según TMZ. También tuvo éxitos con “1,2,3,4 (Sumpin’ New)” y “It’s All the Way Live (Now)”.

Miles de fanáticos publicaron mensajes a Coolio en su último video

El último video que Coolio publicó en su página de Instagram obtuvo decenas de miles de visitas por hora inmediatamente después de que se anunciara su muerte. Los fanáticos le escribieron tributos después de su muerte repentina a los 59 años. El video, que puedes ver aquí o arriba, fue grabado cuando Coolio estaba actuando en Texas.

“Finalmente estás en Gangsters Paradise. Descansa tranquilo rey. Fuiste parte de mi infancia. Se te extrañará, mis condolencias a tu familia y amigos”, escribió una persona en los comentarios.

“Descansa en paz homie…”, escribió otra persona. “Estoy a punto de tocar “Gangsta Paradise toda la noche para ti”.

“R.I.P LEYENDA”, escribió otra persona.

Otro escribió, “RIP REY”.

Muchos fanáticos escribieron que Coolio era parte de sus recuerdos de la primera infancia.

“RIP REY. Fuiste el primer álbum que compré. Gangsters paradise me lo sabía de memoria a los ocho años”, escribió un fan.

“Acabo de escuchar las noticias”, comentó otro fanático. “Te juro que estaba golpeando el paraíso de los gángsters el otro día. Me trajo muchos buenos recuerdos. Descansa en paz gran amigo”.

“Que tengas un viaje fantástico en Ganstas Paradise OG”, escribió otro fan. “Gracias por los recuerdos”.

