El padre de Angus Cloud murió una semana antes que el actor de Euphoria

El actor de “Euphoria”, Angus Cloud, murió a la edad de 25 años, según TMZ, y estaba luchando con el dolor por la muerte de su padre, Conor Joseph Hickey.

Aunque aún no se ha publicado la causa oficial de la muerte de Angus Cloud, la madre de Cloud informó que murió de una “posible sobredosis”, informó TMZ el 31 de julio de 2023. Su padre murió de cáncer, según los tributos publicados en Facebook por la madre de Cloud, Lisa Nube.

Esto es lo que necesita saber sobre el padre de Angus Cloud:

La madre de Cloud, Lisa Cloud, ha publicado múltiples homenajes al padre de Cloud desde la muerte de Hickey.

El 2 de junio de 2023, escribió:

La familia de Cloud le dijo a varios medios de comunicación que luchó con la pérdida de su padre y que estaba teniendo dificultades para lidiar con el entierro de su padre en Irlanda la semana anterior a la muerte de Cloud.

Según TMZ, los socorristas recibieron una llamada de Lisa Cloud, la madre de Angus Cloud, a última hora de la mañana del 31 de julio de 2023, y ella informó que él no tenía pulso. Fue declarado muerto en la casa de la familia en California, según TMZ.

Según TMZ, una fuente cercana a la familia “nos dice que Angus había estado luchando contra severos pensamientos suicidas después de regresar de Irlanda, donde enterraron a su padre. Nos dijeron que se estaba quedando con su familia mientras intentaba trabajar para superar el dolor”.

Según EOnline, la familia de Cloud emitió un comunicado que decía, en parte: “La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo”.

La declaración continuó: “Angus fue abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”.

Dos semanas antes de su muerte, Angus Cloud dejó en claro en Instagram cuánto extrañaba a su papá.

Compartió una foto de Hickey con un chándal rojo y escribió, “te extraño, breh”.

Según Daily Variety, el actor nació Conor Angus Cloud Hickey.

El antiguo equipo de rugby del padre de Cloud publicó un homenaje a él después de su muerte.

“Es con tristeza que el club fue informado del fallecimiento en California de Conor Hickey, excapitán del Ashbourne RFC en 1982/83. ¡Era una leyenda en los primeros días del Ashbourne Rugby Club y una fuerza de la naturaleza en la última fila!”. El antiguo club de rugby de Hickey publicó en mayo de 2023.

La publicación, de Ashbourne Rugby, dice:

En una publicación de junio, la madre de Cloud escribió que el dolor fue devastador.

Hoy hice maceteros con Conors Wellies. La primera foto es de la noche en que me pidió que pasáramos el resto de nuestras vidas juntos.

Realmente aprecio todos los mensajes y las ofertas de ayuda de nuestros amigos. Fuimos muy afortunados de tener un maravilloso círculo de bobos para compartir los buenos y los malos momentos. Como todos los que vivieron en la época del SIDA, la muerte no es ajena a nuestro círculo. Demasiadas cosas salvajes nos dejaron demasiado pronto. Es un cliché decir que esos seres queridos viven en nuestros corazones, pero es verdad.

Estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento de dolor devastador. Conor y yo tuvimos un gran amor ruidoso y nuestros tres bebés son adultos jóvenes increíblemente amables.

Sé que eventualmente saldré del charco de lágrimas en el que estoy nadando y crearé el próximo capítulo en el libro de mí. Por ahora, sepa que aprecio mucho el apoyo que me ha brindado a pesar de que no he respondido a las ofertas de ayuda. Me siento agradecida de tener un hogar tan hermoso para hibernar con mi dolor y todas las emociones conflictivas por las que paso cada minuto de cada día. Conor y yo enfrentamos muchos desafíos en nuestro matrimonio y familia, pero el amor es el verbo por el cual se busca vivir. Siempre decíamos “tic and tin baby”. ¡Aquellos de ustedes que conocen nativos irlandeses no necesitan una traducción!