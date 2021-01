Confirman que personaje favorito de “Star Trek” es gay: ¿Quién es?

Si eres fanático de Star Trek: Deep Space Nine, probablemente tengas opiniones sobre los cardassianos y sobre un cardassiano en particular. Muchos fanáticos asumían a menudo que Elim Garak, el sastre/espía deshonrado de la estación, era gay de clóset, particularmente entre aquellos fanáticos que se identifican como transportistas de “Garashir“.

Ya sea que siempre quisiste que Garak y Bashir estuvieran juntos, o simplemente querías algo de claridad sobre lo que sucedía en la cabeza de Garak durante las siete temporadas de la icónica serie de ciencia ficción, hay buenas noticias. Una película documental sobre la historia del programa proporcionó una salida para que los informantes del programa hablaran sobre la sexualidad de Garak.

Tenemos una respuesta definitiva, tanto del actor, como del productor ejecutivo del programa. Sigue leyendo aquí para conocer todos los detalles.

El actor que interpretó a Garak confirmó la atracción de su personaje por Bashir

Un documental llamado What We Left Behind – Looking Back at Star Trek: Deep Space Nine, presenta a varios actores y escritores de la serie, incluido Andrew J. Robinson, quien interpretó a Garak.

En un segmento de la entrevista, uno de los productores del programa le pregunta a Robinson: “¿Qué pensaba Garak sobre Bashir?”.

“Al principio, solo quería tener sexo con él”, respondió el actor. “Eso está absolutamente claro. Eso es todo lo que quería de él… Pero luego realmente se complicó, especialmente cuando la adicción y la desesperación de Garak comenzaron a aflorar”.

Más adelante en el documental, Ira Steven Behr duplica las afirmaciones de Robinson sobre la sexualidad de Garak.

Ira Steven Behr actuó como productor ejecutivo y showrunner en DS9. Además, se le atribuye haber escrito más de 30 episodios de la serie, así como contribuir a ideas de historias y teleplays.

Más adelante en el documental, en la sección donde se habla de la representación LGTBQIA + en la serie, Behr afirma: “Garak era claramente gay. Quiero decir, todos lo sabían. Y nunca lo actuamos. Lo que deberíamos haber hecho, después … del episodio en el que Bashir ayuda [a Garak] a superar su adicción, deberíamos haber hecho que Garak se declarara un cardassiano gay en Bashir”.

Cuando se le preguntó si el estudio habría optado por ese tono en ese momento, dado el clima social diferente de la época, Behr admitió: “Probablemente no”, pero repitió esa afirmación con la admisión: “Nunca preguntamos”.

Reflexionando aún más sobre las posibilidades, Behr pareció genuinamente entusiasmado por lo que podría haber sido.

“Garak se declara gay en la temporada 2, ¿tenemos 5 temporadas para interpretar esa relación Bashir-Garak?”, Continuó. “Dónde habría ido eso, quién diablos sabe, pero podría haber sido muy genial”.

Sin embargo, en última instancia, la sexualidad de Garak nunca se discutió en el programa. Al final de la serie, el personaje de Julian Bashir se emparejó con Ezri Dax.

Algunos fanáticos podrían estar rascándose la cabeza en este momento. Con la confirmación sobre la sexualidad de Garak, ¿dónde deja eso al personaje de Ziyal?

En resumen, Ziyal era una mujer cardassiana-bajorana que parecía coquetear bastante con Garak durante su tiempo en el programa, aunque las reacciones a su dinámica no siempre fueron favorables, como mostró Reddit en 2017.

Si bien Ziyal y Garak nunca se juntaron en el programa, parecía que había algo de afecto allí.

Los fanáticos pueden encontrar interesante notar que Ronald D. Moore, un escritor de la serie, explicó un poco de la dinámica Ziyal-Garak en la década de 1990. Memory Alpha alberga un archivo de mensajes de AOL de los años 90, cuando era bastante común que los escritores de DS9 y Voyager usaran AOL para comunicarse con los fanáticos.

En una publicación de Moore, fechada el 8 de agosto de 1997, Moore señala que Ziyal probablemente estaba luchando por conectarse con Garak debido a sus diferentes antecedentes culturales. Era un punto que los escritores esperaban abordar, pero según Moore, “se nos acabó el tiempo antes del final de la temporada 5”.

Por su parte, Robinson interpretó a Garak como alguien que se sintió atraído por los hombres desde el principio. En una entrevista con Bleeding Cool, dijo a los periodistas:

“Se me ocurrió la idea, no tanto de que Garak fuera gay, sino … de involucrarme en una relación con el Dr. Bashir, ¿cuál es esa atracción inicial? ¿Solo estoy calculando? […] Pensé “sí, podría hacer eso”, pero como actor, quería tomar la decisión más interesante. Entonces, para mí, como actor, elegí sentirme atraído sexualmente por el Dr. Bashir. Y luego eso conduce a una relación más profunda y duradera”, dijo.

