Concurso de comer perritos calientes de Nathan 2022: ¿Cómo verlo en vivo?

Es una tradición del fin de semana del 4 de julio como ninguna otra: el concurso de comer perritos calientes de Nathan.

La competencia de este año se transmitirá en vivo por ESPNEWS a partir del mediodía ET/9 a.m. PT.

Previa del concurso de comer perritos calientes de Nathan 2022

El concurso anual de comer perros calientes de Coney Island se lleva a cabo durante el fin de semana del 4 de julio desde 1916, aunque no comenzó a ser un fenómeno nacional hasta que ESPN comenzó a transmitirlo en 2003. Se transmitió en diferido ese año, luego todos los años. desde que se transmitió en vivo con anuncios jugada por jugada y comentarios en color.

En 2022, el concurso regresará a su hogar en la ubicación de Nathan’s Coney Island que se encuentra en la esquina de las avenidas Surf y Stillwell después de tener que celebrarse en dos lugares diferentes en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

“El concurso de comer perros calientes famosos de Nathan es un aspecto fundamental de la experiencia estadounidense, y estamos encantados de estar de vuelta en nuestro buque insignia”, dijo Phil McCann, vicepresidente de marketing de Famosos de Nathan, en un comunicado. “Después de dos años de anticipación, esperamos dar la bienvenida nuevamente a nuestra multitud tradicional de 35,000 espectadores”.

Joey Chestnut competirá por su decimoquinto título, habiendo ganado todos los años desde 2007 excepto en 2015. Su objetivo será romper el récord mundial que estableció en 2021 de 76 perros calientes en 10 minutos.

“Joey Chestnut es una fuerza del más allá que desafía las leyes de la física”, dijo el presentador del concurso y competitivo inconformista George Shea en un comunicado. “Él es la libertad hecha hombre, y la roca sobre la que está parado no es una roca, son los Estados Unidos de América”.

También estará presente la comedora profesional Miki Sudo, quien no participó en el concurso en 2021 debido a que estaba embarazada de nueve meses en ese momento. Sudo posee el récord femenino de 48,5 perritos calientes en 10 minutos y se enfrentará a la campeona del año pasado, Michelle Lesco.

El comunicado de prensa de Major League Eating se burla de:

En el evento del año pasado, Chestnut consumió 76 hot dogs y panecillos en 10 minutos, superando a Geoffrey Esper, quien terminó en segundo lugar, y Nick Wehry, quien terminó tercero. Michelle Lesco de Tucson, AZ, ganó el concurso de mujeres el año pasado al comer 30.75 hot dogs y panecillos. Ella defenderá su título contra la comensal número uno del mundo, Miki Sudo, cuya mejor marca personal es 48.5 hot dogs y bollos en 10 minutos.

El concurso contará con 16 hombres y 12 mujeres, según el comunicado de prensa de Major League Eating. El concurso de mujeres comienza a las 11 a. m., hora del este/8 a. m., hora del Pacífico, y el concurso de hombres comienza a las 12:30 p.m. Este/9:30 a.m. Pacífico.

El Concurso de comer perritos calientes de Nathan 2022 se transmite en vivo el lunes 4 de julio a partir de las 10:45 a.m. hora del este y las 7:45 a.m. hora del Pacífico en ESPN3 y ESPN News.

