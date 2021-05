“Friends: The Reunion” se estrena esta noche: ¿Cómo verlo gratis?

El esperado especial del reencuentro de “Friends” finalmente está aquí, y se lanzará exclusivamente (en los EE. UU.) a través de HBO Max este jueves 27 de mayo. El show estará disponible alrededor de las 3 a.m. ET/medianoche PT.

Si te registras en HBO Max directamente a través de su sitio web, no hay una prueba gratis. Sin embargo, puedes obtener HBO Max incluido con una prueba gratuita de algunos otros servicios de transmisión, que detallamos a continuación.

A continuación, te indicamos cómo registrarte y ver “Friends: The Reunion” de forma gratuita:

AT&T TV

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Un año de HBO Max (o el tiempo que conserve AT&T TV) está incluido de forma gratuita en los paquetes “Choice” y superiores, y puedes seleccionar cualquier paquete y complemento que desees con tu prueba gratuita de 14 días de AT&T TV.





Friends: The Reunion | Official Trailer | HBO Max Our favorite friends are back on the set that started it all. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, and special guests reunite to discuss everything from their casting process to whether or not Ross and Rachel were really on a break. Witness the unbreakable bond of the group that… 2021-05-19T16:47:18Z

Ten en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debes pagar hoy será de $0 cuando te registres. Si miras AT&T TV en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si miras en un dispositivo de transmisión en tu televisor (Roku, Firestick, Apple TV, etc.), se cobrará el primer mes, pero aún puedes obtener un reembolso completo si cancelas antes de los 14 días:

En este enlace puedes probar gratis AT&T TV

Una vez inscrito en el paquete “Choice” de AT&T TV o superior, puedes ver “Friends: The Reunion” en la aplicación HBO Max (no en la aplicación AT&T TV), que está disponible en Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.





Al iniciar la sesión en HBO Max, deberás usar tus credenciales de AT&T TV.

Hulu

HBO Max está disponible como complemento de Hulu o Hulu con Live TV. Ya sea un suscriptor nuevo o existente de Hulu, el complemento HBO Max viene con una prueba gratuita de siete días:

Mira aquí HBO Max en Hulu

Una vez registrado en el complemento HBO Max para Hulu, puedes ver “Friends: The Reunion” en la aplicación HBO Max (no en la aplicación Hulu), que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Al iniciar sesión en HBO Max, deberá usar sus credenciales de AT&T TV.

A continuación podrás ver el tráiler de “Friends: The Reunion”





“Las seis estrellas de la comedia de gran éxito de los noventa “Friends” (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer) se han reunido para un especial de HBO Max que es una celebración sin guión del amado programa”, dijeron en un comunicado de prensa.

En la misiva agregaron:

“Friends: The Reunion” contará con una variedad de invitados especiales, incluidos David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina. Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai. Ben Winston dirigió el especial y fue productor ejecutivo junto con los productores ejecutivos de “Friends”, Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane. El especial proviene de Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions y Bright / Kauffman / Crane Productions. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Schwimmer fueron los productores ejecutivos del especial.

Para celebrar aún más el tan esperado especial de reunión, HBO Max presentará una alfombra roja digital y social transmitida en vivo el miércoles 26 de mayo a partir de las 7:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. PST. Este evento contará con programación exclusiva, apariciones de estrellas invitadas y segmentos en vivo de los eventos de proyección “Friends Reunite for Friends” en Nueva York y Los Ángeles previos al especial de reunión.

“Friends” se emitió durante 10 temporadas en NBC desde 1993 hasta 2004. Obtuvo varios premios Emmy y sigue siendo una comedia de éxito en la distribución y los servicios de transmisión.

“Friends: The Reunion” se estrena el jueves 27 de mayo en HBO Max.

