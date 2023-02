Comercial del Super Bowl de Alicia Silverstone: ¿Cuántos años tiene la estrella de ‘Clueless’?

Alicia Silverstone fue “Clueless” en un comercial del Super Bowl de 2023. Antes del enfrentamiento del Super Bowl LVII entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, la actriz recreó una de sus escenas más famosas de la película Amy Heckerling de 1995 que la convirtió en un nombre familiar.

Silverstone tenía solo 18 años cuando protagonizó la película de comedia para adolescentes “Clueless”. Según Wonderwall, celebró su 46 cumpleaños el 4 de octubre de 2022. Silverstone es madre de un hijo de 11 años, Bear, a quien comparte con su exmarido, Chris Jarecki, según Us Weekly.

Alicia Silverstone repitió su papel de Cher Horowitz en un anuncio de Super Bowl con el tema “Clueless”

Casi 30 años después de que “Clueless” llegara a los cines, Silverstone protagonizó un comercial de Super Bowl para Rakuten. El anuncio de la plataforma de servicios de compras hizo un guiño al personaje de Silverstone, Cher Horowitz, y su pasión por la moda.

En el anuncio, Silverstone vestía el famoso traje amarillo a cuadros de su personaje mientras debatía con su némesis, Amber (Elisa Donovan). Después de que Cher de Silverstone promocionara los méritos de ganar dinero en efectivo con las compras realizadas con Rakuten, su compañera de clase le preguntó si podría hacer una refutación. Cuando el personaje de Silverstone se sentó en el salón de clases, un compañero le preguntó si era demasiado mayor para estar en la escuela secundaria. ¡Como si!

Silverstone le dijo a Entertainment Tonight que “se sintió muy bien” interpretar a Cher nuevamente.

“La ropa era preciosa, pero incluso más que la ropa, volver a ser ella fue muy divertido”, agregó. “Pensé para mis adentros, ‘¿Cómo me preparo para esto?’. No tenía idea de si podía hacerlo o no, pero lo hice. Y me divertí”.

Alicia Silverstone no tiene miedo a envejecer

Muchos fanáticos pueden haber notado que Silverstone no se ve muy diferente a cuando interpretó a Cher en la década de 1990. En 2018, le dijo a Redbook que su dieta es lo que le funciona.

“¿Creo que realmente sé lo que funciona? Sí”, le dijo al medio. “No es casualidad que todo el mundo me diga todo el tiempo que todavía me veo como en ‘Clueless’. Veo la diferencia si como de cierta manera durante un día, así que elijo hacer que más de una comida sea así de genial”. comida.”

Según el Daily Mail, en su libro de 2011 “The Kind Diet”, Silverstone reveló que después de cambiar a una dieta vegana, comenzó a recibir elogios por su apariencia.

“Después de solo dos semanas de ser vegano, la gente comenzaba a preguntar: “¿Qué te pasa? ¡Te ves increíble!” ella escribió. “Todavía estaba comiendo mucha pasta blanca, papas fritas y todo tipo de cosas fangosas. … Todo lo que había dejado era la carne y los lácteos y, sin embargo, comencé a verme mejor en solo dos semanas”.

Silverstone también se ha mantenido alejado de la cirugía plástica y dijo que no tiene planes de ir nunca allí.

“No voy a hacer ningún trabajo”, le dijo a Entertainment Tonight en 2020. “Simplemente voy a seguir siendo natural y ya veremos. Tal vez seré un ejemplo de cómo es envejecer de manera saludable. … Quiero envejecer naturalmente. …Creo que en una película me gustaría representar a los humanos”.

