¿Quieres cocinar con Cannabis?: esto es lo que debes saber

Cocinar con cannabis no tiene por qué ser difícil. Cuando aprendí por primera vez a hacer comestibles, requirió cierta habilidad. Pero hoy en día, los nuevos aparatos de cocina como los infusores de hierbas pueden hacerlo mucho más fácil.

Sigue leyendo para descubrir cómo hacer mantequilla de cannabis en unos sencillos pasos.

Lo que necesitarás:

• Cannabis (ya sea recorte o brote)

• Aceite de coco, aceite de oliva, mantequilla o ghee. (Desplácese hacia abajo debajo de estas instrucciones para obtener más información sobre los beneficios de cada uno).

• Frasco de vidrio (o, si está haciendo un lote grande, un recipiente de pyrex funciona muy bien)

• Un infusor de hierbas como el Levo 2 o el Active Gear Guy Infuser Machine*

*El infusor de hierbas es opcional, pero muy recomendable. (Desplácese hacia abajo para ver mi revisión de LEVO 2 de primera mano). Si no desea comprar una de estas máquinas, aún puede hacer sus propios comestibles, solo requiere mucho más esfuerzo. Y algunos artículos de cocina más.

Lo que necesitará si no compra un infusor de hierbas:

• Los mismos materiales de partida enumerados anteriormente (cannabis, un aceite o mantequilla y un recipiente)

• Una caldera doble

• Una bandeja para hornear (para descarboxilar tu cannabis en el horno antes de empezar)**

• Un poco de gasa y un embudo (para colar)

**La mayoría de los infusores de hierbas de alta calidad incluyen un “ciclo de descarbonización”, pero si compras un infusor de hierbas más económico como este, es posible que aún tengas que descarboxilar el cannabis en el horno, en una bandeja para hornear.

¡Empecemos!

Para hacer comestibles de cannabis, primero debes hacer mantequilla de cannabis (o aceite de cannabis). Entonces es fácil: puedes agregar tu mantequilla de cannabis a cualquier plato que hagas. Luego, cuando sus comestibles surtan efecto, es posible que enfrente nuevos desafíos, como tener un ataque de pánico porque comió demasiado THC. (Desplácese hacia abajo para ver mi método sobre cómo evitar esto, o al menos cómo aprovecharlo al máximo).

Hoy en día, existen dos métodos principales para hacer mantequilla de cannabis. Me encanta cocinar con cannabis, y solía hacerlo a la “antigua manera”: hacía mi mantequilla de cannabis al baño maría. Entonces, un día, recibí un LEVO 2 gratis para probar. Me encantó. (Inmediatamente lo convertí en el elemento principal de mi guía de regalos para fumetas). Ahora no puedo imaginar volver al laborioso proceso de hacer mantequilla de cannabis a la antigua.

Pero tal vez tengas un presupuesto limitado. O te encanta pasar tiempo en la cocina. Si ese es el caso, aquí están las instrucciones sobre cómo hacer mantequilla de cannabis de la manera tradicional.

¿Cómo hacer mantequilla de cannabis?

1. Prepara tu hierba para la fase de descarboxilación.

Si estás usando ramas enteras de cannabis (cogollos y tallos y todo), usa unas tijeras para cortarlo en pedazos más pequeños. Si está usando recortes (las hojas desechadas de la planta de cannabis), simplemente extiéndalas en su bandeja para hornear. No hay magia especial en este paso. Pero algunos otros sitios web te dirán que muelas tu hierba antes de hacer mantequilla de cannabis. Sin embargo, la mayoría de los expertos no están de acuerdo. Los tricomas que quieres están en la materia vegetal, no en ella; moler no te ayudará a extraer más cannabinoides. (Sin embargo, la molienda aportará más materia vegetal a la mantequilla de cannabis terminada, lo que podría impartirle un sabor más amargo). Nunca utilizo un molinillo de hierba cuando hago comestibles. Simplemente rompo la materia vegetal con mis manos y la extiendo sobre la bandeja para hornear. Algunos otros sitios web también le dirán que use papel pergamino. Estoy seguro de que no puede doler, pero nunca he necesitado papel pergamino. ¿Por que lo harias? No es como si la hierba seca se pegara a la bandeja para hornear.

¿Cuánta hierba debes usar? Esa es una pregunta difícil. Desplácese hacia abajo para ver mis cinco reglas principales para disfrutar de sus comestibles caseros, donde encontrará que no hay una receta infalible para evitar exagerar. También depende de si está usando recorte o cogollo (o una combinación de ambos) y qué tan buena es la hierba. ¿Se cultivó en exterior con el mínimo esfuerzo o en interior bajo las mejores luces de cultivo LED para cannabis? ¿Es una variedad rica en THC o rica en CBD? ¿Se ha almacenado en los mejores contenedores de hierba o en bolsas de plástico obsoletas? Todos estos factores influirán en la potencia de su producto terminado. Pero como referencia general, si usa alrededor de 15 gramos de material vegetal (cortes, cogollos y tallos) en 1,5 tazas de aceite, una cucharadita del aceite resultante será bastante fuerte. Lo suficientemente fuerte como para inducir un sueño bastante profundo, si eso es lo que buscas. Pero tu tolerancia (y tu reacción) será diferente. Para otra pauta aproximada, considere que la cápsula LEVO puede caber alrededor de ocho gramos por aproximadamente 2 tazas de aceite, y aproximadamente una cucharadita del aceite resultante es potente, pero generalmente no es demasiado fuerte para que lo maneje la mayoría de las personas. (Para obtener más pautas de dosificación y métodos para determinar su tolerancia, desplácese hacia abajo debajo de esta receta de mantequilla de cannabis, donde encontrará mis Cinco reglas para cocinar con cannabis sin asustarse).

2. Descarboxila tu hierba.

Si te saltas este paso, tus comestibles no tendrán ningún efecto. Eso es porque el cannabis crudo contiene una molécula llamada THCA. THCA es similar al THC, excepto que nuestros cuerpos no pueden usarlo. Pero cuando el THCA se expone al calor (por ejemplo, cuando fumamos un porro, lo que requiere combustión), el THCA se convierte en THC, la molécula que te coloca. ¿Quieres más de la ciencia? Echa un vistazo a este artículo de Leafly.

Cuando esté listo para descarboxilar, caliente su horno a alrededor de 245 o 250 grados Fahrenheit. Deslice su bandeja para hornear y deje que se descarbonice en el horno caliente durante unos 30 a 40 minutos, revolviendo la hierba una o dos veces, mientras los fuertes olores de cannabis llenan su hogar. Recuerde, también puede omitir este paso completo si usa un infusor de hierbas de alta calidad como un LEVO o una máquina Active Gear Guy, que ejecutará un ciclo de descarboxilación antes de infundir el aceite.

3. Coloque un poco de agua en la mitad inferior de la caldera doble y su aceite o mantequilla en la mitad superior.

Si no tiene una caldera doble, puede colocar el agua en una cacerola normal y luego equilibrar un recipiente que no sea de plástico sobre el agua. (Solía hacer mantequilla de cannabis de esta manera, con un tazón de metal de fondo redondo equilibrado sobre una cacerola con agua). Cuando enciendes el quemador de la estufa, el agua se calentará, lo que calentará el aceite. El aceite no se quemará, porque se calienta solo con vapor, no directamente con el quemador. (Este es el genio de las calderas dobles). Por lo general, uso alrededor de dos tazas de agua, pero eso no es realmente importante. Solo debes asegurarte de tener suficiente agua en la olla inferior para que no se queme por completo durante el proceso, porque entonces la mantequilla o el aceite podrían quemarse. Puede revisar la olla inferior a intervalos regulares y agregar más agua cuando sea necesario.

4. Agregue su hierba descarboxilada al aceite derretido en la olla superior.

Una vez más, la cantidad depende de usted. La potencia resultante dependerá de muchos factores. (Desplácese hacia abajo para obtener más información). Asegúrese de que su hierba esté completamente sumergida en la mantequilla o el aceite derretidos. Si no, simplemente agregue más aceite hasta que esté sumergido.

5. Espere al menos una hora, mientras se asegura de que el agua en la olla inferior no se evapore por completo.

Siempre he dejado mi aceite de canna en infusión durante al menos dos horas, generalmente más, con el quemador a fuego lento. (Y ahora, cuando uso mi LEVO 2 en lugar del método de la estufa, el ciclo estándar de LEVO también es de dos horas. En mi experiencia, esto siempre parece hacer un gran trabajo, aunque puede configurarlo para que funcione por más tiempo si lo desea).

Pero cuando un escritor de alimentos hizo un experimento con un laboratorio de pruebas de cannabis, el laboratorio concluyó que más del 80 por ciento de los cannabinoides se habían infundido en el aceite después de una hora. Entonces, si no te preocupa exprimir hasta el último cannabinoide de tus reservas, probablemente podrías parar después de una hora. Luego deje que su delicioso aceite se enfríe hasta que pueda manejarlo sin quemarse (pero no tanto como para que se endurezca).

6. Cuele el cannabis del aceite terminado.

Siempre he usado estopilla para este paso. Es un poco complicado, especialmente si has hecho un gran lote. Una forma de hacerlo es forrar un embudo o un colador de malla con un trozo grande de gasa, colocarlo sobre el frasco de vidrio apto para alimentos o el recipiente de Pyrex y luego verter lentamente el aceite de la olla en él. A medida que sigas vertiendo, el cannabis terminará en la estopilla. Luego, puedes envolverlo con la estopilla, como si hubieras hecho una bolsita de té gigante llena de hierba, y exprimir las últimas gotas de aceite infundido. Algunas personas dicen que apretar la gasa hará que una mayor parte del sabor del cannabis termine en el aceite terminado, pero nunca he encontrado que eso sea un gran problema.

(Recuerde, puede omitir este paso por completo usando un infusor de hierbas. Cuando mi LEVO 2 emite un pitido para avisarme que el ciclo de infusión está completo, simplemente presiono un botón y observo cómo fluye una corriente de aceite infundido en mi frasco de vidrio).

7. Etiquete claramente su contenedor.

No te saltes este paso. Debe asegurarse de que nadie más en su hogar use su aceite infundido por accidente. Recomendamos usar una rotuladora para etiquetar claramente el frasco o recipiente. Por supuesto, podría usar un rotulador, pero una etiqueta de advertencia impresa se destacará más. Lo cual es críticamente importante. Cuando alguien come la mantequilla de cannabis de un miembro de la familia por accidente, a menudo termina llamando al 911 presa del pánico.

Por eso hemos desarrollado cinco reglas para disfrutar de tus comestibles caseros.

Porque cuando haces los tuyos, no vienen en dosis convenientes de 10 miligramos, como lo hacen la mayoría de los comestibles comprados en la tienda. Estas pautas no solo lo ayudarán a hacer deliciosos comestibles perfectos, sino que también lo ayudarán a evitar pasar las próximas horas escondido debajo de una pila de mantas, analizando demasiado lo que hizo esa vez. (O tener un ataque de pánico inducido por comestibles, que lleva a un sorprendente número de personas a la sala de emergencias cada año).

Siga leyendo para descubrir cómo hacer sus propios comestibles y disfrutar también de los resultados.

Cinco reglas para cocinar con cannabis, sin enloquecer

1. Primero tienes que hacer tu mantequilla de cannabis, pero no es necesario que sea mantequilla. El aceite de oliva y el aceite de coco también funcionan muy bien.

Prefiero usar aceite de coco en lugar de mantequilla. El aceite de coco virgen es antimicrobiano, por lo que dura mucho más que la mantequilla. Funciona muy bien en productos horneados y platos salados. El aceite de coco es sólido a temperatura ambiente, así que puedes guardarlo en un frasco de vidrio en la encimera de tu cocina y untarlo en lo que quieras, como si fuera mantequilla.

Obviamente, la mantequilla es deliciosa, por lo que entendemos si decide usar mantequilla real. Solo tenga en cuenta que su mantequilla infundida puede desarrollar moho en cuestión de semanas, incluso cuando se almacena en un recipiente hermético en el refrigerador. Es decepcionante descubrir moho en tu hermosa mantequilla de cannabis y tener que tirar todo el lote.

Su aceite de coco infundido no se enmohecerá. (El aceite de coco tiene una vida útil de aproximadamente dos años). Es por eso que me gusta comenzar con aceite de coco orgánico prensado en frío. Puede hacer un lote enorme y cocinar con él durante los próximos meses. Siga leyendo para saber por qué usar el mismo lote durante mucho tiempo puede ser mejor que hacer lotes nuevos con más frecuencia. (Y no, no es solo porque los fumetas son vagos en la cocina).

2. Puedes agregar tu mantequilla de cannabis a casi cualquier cosa que hagas, pero hay una razón por la cual los comestibles suelen ser productos horneados como galletas o brownies.

¿Pesto con infusión de THC? ¡Sí! ¿Cazuela de alta dosis? ¡Lo he logrado!

Pero hay una razón por la que probablemente hayas oído hablar de los “brownies de marihuana” y no de los “huevos benedictinos de marihuana”. (Y no, no es solo porque los fumetas siempre tienen hambre y aman los brownies).

Cuando mezcle su aceite en la masa o masa, sabrá cuánto termina en cada galleta o brownie. Los brownies se cortan en rodajas y se dividen cuidadosamente de una manera que no lo es el pesto.

Si estás acostumbrado a comer grandes cantidades de cannabis de forma regular, es posible que te parezca bien comer al azar la cantidad de mantequilla de cannabis que termine en tu plato y lidiar con los resultados cuando te golpeen. De lo contrario, siga leyendo para saber por qué los productos horneados de tamaño más uniforme podrían ser una buena idea. (Los productos horneados del mismo tamaño no tienen por qué ser aburridos: este cortador de galletas en forma de hoja de maceta garantizaría que cada galleta tenga el mismo tamaño, al mismo tiempo que alertará a la mayoría de los adultos sobre el contenido de las galletas).

3. No existe una cantidad “correcta” de cannabis para agregar, pero existe un método para determinar la dosis ideal.

Cuando estás aprendiendo a hacer comestibles, la parte más complicada es la dosis. ¿Cuánto cannabis debes usar cuando haces mantequilla de cannabis? Y luego, una vez que hayas hecho tu mantequilla o aceite de cannabis, ¿cuánto debes agregar a tus comestibles?

Desafortunadamente, no hay una respuesta fácil. Cualquier artículo que prometa ayudarlo a calcular la cantidad “correcta” para agregar a sus comestibles está lleno de eso. Simplemente hay demasiadas variables. ¿Empezaste con cogollos ricos en THC o con recortes desechados? ¿Tu cannabis era fresco o había estado en bolsas de plástico por un tiempo? ¿Cuánto tiempo lo dejaste reposar en el aceite? ¿A qué temperatura? ¿Descarboxilaste la hierba correctamente primero?

(Para obtener información sobre la descarboxilación, desplácese hacia abajo hasta las instrucciones para infundir su aceite. O simplemente compre un dispositivo LEVO 2, que incluye un “ciclo de descarboxilación”).

Y luego, una vez que hayas cocinado algo con tu mantequilla de cannabis, entran en juego más variables. ¿Cuál es tu nivel de tolerancia? ¿Acabas de comer una gran comida o estás comiendo tus comestibles con el estómago vacío?

Este artículo proporcionará algunas cantidades muy generales en la sección de instrucciones a continuación, pero la dosis correcta es muy personal. Tendrá que experimentar para descubrir qué funciona para usted. La mejor manera de hacer esto es hacer un lote grande de aceite y luego familiarizarse con ese lote. Comience de a poco: tal vez solo unte media cucharadita en un poco de pan, en un día en el que no tenga muchos planes importantes. Varias horas después, sabrá cómo responde su cuerpo a media cucharadita de este lote de aceite. Luego puede continuar desde allí, aumentando la dosis para descubrir qué funciona mejor para usted.

Esto puede parecer un enfoque demasiado cauteloso. Pero es mucho mejor que la alternativa.

4. Realmente quieres evitar comer THC en exceso. (¡Hola, ansiedad!) Pero si te excedes y lo manejas correctamente, estarás bien.

Tal vez te saltaste toda la etapa de experimentación descrita anteriormente y comiste demasiados comestibles, y ahora estás mirando al techo, preocupándote por lo que dijiste antes, preguntándote si todos te odian ahora.

O peor aún, tal vez comiste demasiados comestibles en un día en el que realmente tienes que estar en algún lugar. Tienes planes de los que no puedes escapar. Tal vez incluso tengas que ir a trabajar.

Si eres tú, llama para decir que estás enfermo. Ahora mismo. Si es posible, evite ir a cualquier parte. Si tienes que lidiar con tus receptores de cannabinoides sobrecargados mientras estás en público, será mucho más difícil. Y obviamente, no conduzcas.

Por otro lado, tampoco necesita llamar al 911. (A menos que esté experimentando una emergencia separada). Se sorprendería de cuántas personas se asustan mientras están drogados con comestibles y llaman al 911. El caso más notorio fue un oficial de policía que había cocinado algunos comestibles con marihuana confiscada, quien luego llamó al 911 porque pensó que se estaba muriendo. Pero este oficial no está solo: la tendencia parece estar creciendo. En Colorado, las salas de emergencia de los hospitales triplicaron las visitas a la sala de emergencias relacionadas con la marihuana entre 2012 y 2016.

En 2019, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado financió un estudio para analizar estas visitas a la sala de emergencias inducidas por la marihuana. Los investigadores encontraron marcadas diferencias entre los pacientes de urgencias que habían fumado marihuana y los que habían consumido comestibles. Los pacientes que habían consumido comestibles eran mucho más propensos a experimentar ansiedad o ataques de pánico.

Entonces, incluso si tiene una alta tolerancia a la marihuana fumada, eso no significa que tenga una alta tolerancia a la marihuana ingerida. Algunos científicos creen que el THC comestible se procesa de manera diferente en el hígado y se convierte en un compuesto con efectos psiquiátricos más potentes. Otros creen que esta teoría necesita más investigación; o que cuando comemos comestibles, simplemente consumimos demasiado THC a la vez.

Pero si actualmente sufre un ataque de pánico inducido por el THC, probablemente no le importe qué molécula lo está causando. Si ha estado buscando remedios en Google, la mayoría de los artículos le aconsejarán que coma algo. No es una mala sugerencia, pero probablemente ya hayas pensado en eso. Ahora lo mejor que puedes hacer es respirar. Recuérdese que comió un potente comestible y que las cosas que le preocupan no son reales (o al menos, no son tan alarmantes como las imagina actualmente).

Recuerda que nunca nadie ha muerto por una sobredosis de cannabis. Bebe un poco de agua. Ve a tumbarte. Conciliar el sueño es una gran opción. Toma una siesta, si puedes. O simplemente ponte cómodo. Podría considerar alguna meditación de atención plena, en la que intente observar sus pensamientos a medida que surgen. Cuando surja una preocupación, trate de mirar de cerca: ¿Qué es lo que realmente le preocupa? ¿Es realmente un problema? (¿Parecía un problema, antes de que te pusieras súper colocado?) Tal vez puedas solucionarlo más tarde, cuando no estés súper colocado. (Es decir, si todavía piensa que el Gran Problema es un Gran Problema, una vez que su cerebro se haya recuperado a un estado normal).

A medida que estos pensamientos continúan rebotando en su cerebro, tal vez podría etiquetarlos como “ansiedad”. A veces ayuda nombrarlos. Recuerda que estás experimentando esta ansiedad porque comiste un comestible súper fuerte. Intenta dejarlo ir. Si tiene acceso a algún espacio al aire libre, tal vez salga y mire al cielo. Sin embargo, si salir significa que tienes que hablar con tus vecinos, tal vez no lo hagas. (Cualquier interacción con personas que no estén drogadas en este momento probablemente sea incómoda, y luego pasarás un tiempo pensando en la interacción incómoda, lo que aumentará aún más tu ansiedad).

Esta es una gran oportunidad para anotar la cantidad de mantequilla de cannabis que comiste. De esa manera, puede asegurarse de no volver a hacerlo.

Algunos expertos sugieren que tomar CBD puede ayudar a compensar la ansiedad inducida por consumir demasiado THC. Por lo tanto, podría intentar tomar una tintura de CBD, que generalmente ingresa al torrente sanguíneo más rápido que el CBD comestible. (También puede intentar tomar una cápsula de CBD antes de comer sus comestibles caseros. La próxima vez).

Tu cerebro podría estar dando volteretas locas, y eso está bien. Recuerda: vas a estar bien. Nadie ha muerto nunca por comer demasiada hierba. ¿Que es lo peor que puede pasar? Lo pasas fatal, tienes pensamientos desagradables y decides no volver a comer comestibles nunca más. (Lo cual sería una pena, porque realmente pueden ayudar con el sueño profundo y la relajación).

Dicho esto, si tiene una verdadera emergencia psiquiátrica y cree que es un peligro para usted o para los demás, obviamente debe llamar al 911 de inmediato.

Pero eso es muy poco probable. Lo mejor que puedes hacer es encontrar un lugar donde te sientas seguro. Si eso significa esconderse debajo de las sábanas, está bien. Tal vez te quedes dormido. O simplemente respirar. De cualquier manera, vas a estar bien.

5. Simplemente compre un infusor de hierbas, comience a familiarizarse, lentamente, con su propia mantequilla de cannabis.

Este aparato de cocina hará que tu viaje de cocina con cannabis sea un millón de veces más fácil. El tamaño de la “cápsula”, donde insertas los cogollos o recortes de cannabis, limita la potencia de la mantequilla. Todavía será bastante potente, pero es menos probable que lo lleve a la sala de emergencias en medio de un ataque de pánico.

Cuando sea fácil hacer tu mantequilla de cannabis, no sentirás la necesidad de hacerlo todo. Solo haz un lote de aceite de coco, ponlo en un frasco hermético, tal vez con un cuaderno al lado. Luego puede documentar cuánto come de una vez. (Comenzaría con un cuarto de cucharadita si hiciera su aceite con brotes, y tal vez media cucharadita si lo hiciera con recortes).

¡Disfruta el viaje!

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Está abierto el IRS hoy en el Día de los Presidentes de 2022?