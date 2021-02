¿Clarissa Molina quiere dedicarse a las telenovelas?

Clarissa Molina no descarta la posibilidad de incursionar en las telenovelas en un futuro no muy lejano. La talentosa dominicana siente gran interés por la actuación desde que debutó en la industria cinematográfica con su participación en las películas “Qué Leon” (2018) y “Los Leones” (2019).

En una entrevista exclusiva con la revista People en Español, Molina se pronunció sobre la posibilidad de incursionar en los melodramas: “Todavía no se me ha dado la oportunidad de hacer un casting o ver una oportunidad en una novela. Si se me presenta te lo juro que yo no diría que no. Obviamente cada experiencia te enseña algo nuevo, cada personaje te deja una enseñanza y maduras más como actriz, entonces no me cierro a una oportunidad de estar en alguna novela algún día”.

En la actualidad, la también reina de belleza se prepara para iniciar las grabaciones de su próxima película que lleva por nombre “Flow Calle”. En el proyecto cinematográfico, Clarissa Molina dará vida al personaje de Lía, la mejor amiga de Yizelle (rol protagónico interpretado por la cantante colombiana Farina).

“Me voy ahora ya en marzo a República Dominicana. Estaremos grabando en Puerto Rico y Dominicana. Vamos a estar un gran elenco. De verdad que soy muy afortunada de compartir set con estos actores y cantantes también”, puntualizó la actriz a People en Español para referirse al inicio de las grabaciones de su nuevo proyecto.

La estrella ha realizado participaciones especiales como actriz en importantes vídeos musicales como “Cásate Conmigo” de los cantautores Nicky Jam y Silvestre Dangond, una producción que se estrenó en el año 2017. El trabajo audiovisual de corte musical cuenta con más de 674 millones de visualizaciones en la plataforma de Youtube.

Molina se une a la lista de ganadoras de “Nuestra Belleza Latina” que no se han cerrado a la posibilidad de explorar nuevas áreas en su trayectoria artística, tal es el caso de Alejandra Espinoza que debutó como actriz en grandes producciones dramáticas de Univision y Netflix.

En cuanto a la posibilidad de iniciar su carrera como cantante, la dominicana declaró recientemente a People en Español que se encuentra trabajando en esa gran pasión que siente por la música: “Esa meta todavía no se me quita de la mente y de hecho se está trabajando en algo, así que en algún momento les daré la sorpresa de mi primera canción. Pero eso está en proceso”.

Clarissa Molina logró reconocimiento tras su participación en el Miss Universo 2015, edición del certamen de belleza en donde logró formar parte del top diez. Sin embargo, se convirtió en toda una estrella después de audicionar para “Nuestra Belleza Latina”, el certamen de belleza de Univision en donde se consagró como la ganadora indiscutible de la edición del año 2016.

Molina en estos momentos es uno de los talentos exclusivos de Univision y se desempeña como corresponsal de “El Gordo y la Flaca”, el show de entretenimiento de la cadena televisiva en donde ha estado trabajando desde su triunfo en “Nuestra Belleza Latina”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram