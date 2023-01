CJ Harris: Exconcursante de ‘American Idol’ muere a los 31 años tras ataque al corazón

El ex concursante de “American Idol” CJ Harris murió a los 31 años, según un informe del lunes 16 de enero de 2023 de TMZ.

El medio informa que Harris murió después de un aparente ataque al corazón el domingo 15 de enero de 2023. El cantante fue llevado al hospital en Jasper, Alabama, pero no se recuperó.

Harris participó en “American Idol” en 2014 para la temporada 13 del programa. Los jueces fueron Keith Urban, Jennifer Lopez y Harry Connick, Jr. Harris superó la Semana de Hollywood y fue votado en la mayoría de los espectáculos en vivo antes de ser eliminado al final de la ronda de los 6 mejores cuando cantó “American Woman” y “Lo que sea que es.”

CJ Harris seguía cantando y actuando

Harris nunca renunció a su sueño después de su tiempo en “American Idol”. El cantautor todavía publicaba regularmente videos de sí mismo interpretando y grabando canciones en sus canales de redes sociales.

El cantautor compartió fotos del Frog Level 2022 en Fayette, Alabama, el 13 de enero de 2023.

Su última publicación de canto en Instagram lo mostraba tocando la guitarra y la armónica mientras cubría la canción “How to Save a Life” de The Fray. Fue subido el 27 de diciembre de 2022.

Harris incluso estaba provocando nueva música solo dos semanas antes de su muerte. El 1 de enero, la cantante escribió en Facebook: “¡Feliz Año Nuevo! Próximamente nueva música”.

CJ Harris lanzó su primer sencillo en 2019

Play

In Love By CJ Harris 2020-03-17T15:50:19Z

Harris tuvo varias canciones de su tiempo en “American Idol”. Sus interpretaciones de “Invisible”, “If It Hadn’t Been for Love”, “Soulshine”, “Free Fallin'”, “Gravity” y “American Woman” se lanzaron como sencillos que no pertenecen al álbum durante su tiempo en ” Idolo Americano.”

Su sencillo debut, “In Love”, fue lanzado en 2019.

Durante la audición de Harris para “American Idol” en 2014, la estrella cantó “Soul Shine” de los Allman Brothers.

“Creo que probablemente haya mejores guitarristas, creo que probablemente haya mejores cantantes, pero hay algo en torno a la totalidad de lo que eres”, le dijo Connick Jr. al concursante después de su actuación. “Es realmente una especie de ambiente que tienes. Eres muy agradable. Tuviste mi atención durante toda la actuación”.

Ubran le dijo a Harris: “Cantas porque tienes que cantar, no porque quieras cantar. Y lo digo de la manera más profunda. Y es por eso que es tan creíble y real”.

Obtuvo tres votos a favor por su actuación y pasó a la semana de Hollywood.

Finalmente, los jueces lo seleccionaron como comodín después de no recibir suficientes votos para avanzar en la competencia. Luego, logró llegar al top 6 antes de no recibir suficientes votos para avanzar una vez más.

Después de su tiempo en “American Idol”, Harris hizo su debut en Grand Ole Opry junto a Darius Rucker, participó en la gira en vivo de la temporada 13 de “American Idol” y se mudó a Nashville para continuar con su carrera como cantante.

Harris no es el único alumno de “American Idol” que murió a una edad temprana recientemente. Willie Spence, quien fue un concursante favorito de los fanáticos y finalista en la temporada 20 de “American Idol”, murió debido a las lesiones de un accidente automovilístico a los 23 años en octubre de 2022.

“American Idol” regresará en febrero de 2023 con los jueces Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: China: Reportan que unas 60.000 personas han muerto de Covid desde diciembre