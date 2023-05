CINE: Películas para ver en este verano 2023

El verano está a la vuelta de la esquina y con el llegan los típicos planes como las divertidas noches de películas con amigos y familiares.

Tenemos las películas perfectas que te mantendrán entretenido en cines y en casa durante el verano, con películas muy esperadas como Barbie, una reimaginación de la marca de las muñeca más conocida; las nuevas películas de superhéroes Blue Beetle y Spider-Man, que desafiarán lo que crees que es imposible; Elemental, la nueva animación de Disney-Pixar; películas de conocidas sagas como “Fast & Furious” e “Indiana Jones”; y películas a estrenarse en Prime Video que podrás ver donde y cuando quieras.

Conoce las películas más esperadas de este verano 2023:

FAST X | En cines el 19 de mayo

FAST & FURIOUS X – Tráiler Oficial 2

Fast & Furious regresa con su décima entrega, FAST X, ofreciendo a los fans una primera parte del final del camino de la saga. En esta nueva aventura, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia deberán enfrentarse al rival más letal al que jamás se hayan enfrentado: una terrorífica amenaza que emerge de las sombras del pasado, alimentado por la venganza, y que está decidido a destrozar la familia y destruir todo -y a todos- lo que Dom ama, para siempre.

MEDELLÍN | En Prime Video el 2 de junio

Medellin – Official Trailer | Prime Video

Para salvar a su hermano pequeño de un peligroso cártel de Medellín, Reda (Ramzy Bedia) tiene un plan tan sencillo como completamente descabellado: reunir un equipo y planear una incursión en Colombia. Pero esta loca aventura se descontrola cuando decide secuestrar al hijo del líder del cártel para intercambiarlo por la vida de su hermano. No te la pierdas Medellín exclusivamente en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, el 2 de junio.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE | En cines el 2 de junio

Spider-Man: A Través del #SpiderVerso | Tráiler Oficial | Doblado

En la continuación de la aventura arácnida de Spider-Verse ganadora de un Oscar®, Miles Morales, el amigable Spider-Man de Brooklyn se ve transportado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de personas arácnidas encargadas de proteger su existencia. Sin embargo, cuando los héroes no logran ponerse de acuerdo sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles deberá enfrentarse a las otras versiones de Spider-Man y redefinir lo que significa ser un héroe para salvar a las personas que más ama.

CULPA MÍA | En Prime Video el 8 de junio

Culpa Mía – Teaser Oficial | Prime Video España

Noah tiene que dejar atrás su vida y mudarse a la mansión de William Leister, el nuevo y rico marido de su madre. Con diecisiete años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro, y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el principio. A pesar del abismo que les separa, ambos empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en ardiente y desenfrenada pasión. Pero el turbulento presente de Nick y el tormentoso pasado de Noah pondrán a prueba tanto sus vidas como su amor prohibido. Basada en la exitosa trilogía “Culpables” de Mercedes Ron, “Culpa Mía” se estrena en Prime Video el 8 de junio.

ELEMENTAL | En cines el 16 de junio

Elemental de Disney y Pixar | Tráiler Oficial en español | HD

Descubre la nueva y original película de animación ambientada en Element City, donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos. La historia nos presenta a Ember (fuego), una joven dura, ingeniosa y apasionada, cuya amistad con un chico divertido y tierno llamado Wade (agua) desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven. “Elemental” se estrena en cines el 16 de junio.

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY | En cines el 30 de junio

Indiana Jones y el Dial del Destino | Tráiler Oficial en español | HD

Si eres fanático de las películas de Indiana Jones, no te vas a querer perder esta película ya que Harrison Ford regresa al papel del legendario arqueólogo por quinta vez en la icónica saga. Junto a Ford aparecen Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies y Shaunette Renee Wilson, entre muchos más. Y te sorprenderá saber que John Williams, que ha puesto música a todas las aventuras de Indiana desde la película original de 1981, vuelve a componer la música. Encuentra “Indiana Jones y el Dial del Destino” en cines este 30 de junio.

BARBIE | En cines el 21 de julio

Barbie | Teaser Tráiler 2 | Doblado

Las muñecas con las que jugábamos en nuestra infancia llegan por fin a la pantalla grande este 21 de julio en una interpretación de Barbie nunca antes vista. Vivir en Barbie Land es ser un ser perfecto en un lugar perfecto, a menos que tengas una crisis existencial o seas un Ken. BARBIE está protagonizada por los nominados al Oscar, Margot Robbie y Ryan Gosling, como Barbie y Ken, junto con America Ferrera, Will Ferrell , la cantante y compositora ganadora de un Grammy Dua Lipa y muchos más.

RED, WHITE & ROYAL BLUE | En Prime Video el 11 de agosto

Película basada en el bestseller de The New York Times de Casey McQuiston se estrenará en todo el mundo exclusivamente en Prime Video el 11 de agosto. Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), el hijo de la presidente de los Estados Unidos (Uma Thurman), y el príncipe Enrique de Gran Bretaña (Nicholas Galitzine) tienen mucho en común: una muy buena apariencia física, una carisma innegable, popularidad internacional… y una total indiferencia el uno por el otro. Separados por un océano, su larga enemistad no había sido un problema hasta que un desastroso y público altercado en un evento real se convierte en el foco de atención, abriendo una brecha en las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña en el peor momento posible. Al tratar de manejar el control de daños, sus familias y respectivos supervisores obligan a los dos rivales a una “tregua” escenificada, pero a medida que la fría relación de Alex y Henry comienza a convertirse inesperadamente en una supuesta amistad, la fricción que existía entre ellos genera algo más profundo de lo que esperaban.

BLUE BEETLE | En cines el 18 de agosto

Blue Beetle – Tráiler Oficial – Doblado

Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un universitario recién licenciado, regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, pero descubre que su hogar no es exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Scarab. Cuando el Scarab elige a Jaime como huésped simbiótico, le otorga una increíble armadura capaz de poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino al convertirse en el superhéroe “Blue Beetle”.