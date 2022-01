Christina Aguilera y Ozuna cantan juntos en español (+Escúchalo aquí)

Después de mucha anticipación, la artista global y ganadora de múltiples GRAMMY® y Latin GRAMMY® Christina Aguilera celebra el lanzamiento de su muy anticipado EP en español La Fuerza con el estreno de nuevo sencillo titulado “Santo” junto a la superestrella de la música urbana Ozuna, ya disponible en todas las plataformas digitales.

En el tercer sencillo de La Fuerza, “Santo”, los galardonados artistas y sus inconfundibles voces crean una fusión perfecta para una poderosa interpretación que, acompañada por los ritmos latinos, lo convierten en un éxito instantáneo.

La canción fue compuesta por Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, producida por Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K y coproducida por Afo Verde.

Mira el video oficial de “Santo”, la nueva colaboración en español de Christina Aguilera con Ozuna





Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine a parar y hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé… 2022-01-20T22:00:10Z

El sencillo viene acompañado de un nuevo video dirigido por Nuno Gomes y filmado en Las Vegas hace unos meces. Al más puro estilo de los videos legendarios de Aguilera, el video de “Santo” es visualmente impresionante, sensual y continúa la historia que comenzó con sus más recientes éxitos en español “Pa’ Mis Muchachas” y “Somos Nada”.

Al día siguiente de este lanzamiento, Aguilera decidió estrenar su primer EP en español en 20 años titulado La Fuerza, disponible a nivel mundial este 21 de enero en todas las plataformas digitales.

La grabación de La Fuerza tuvo un impacto muy significativo para la estrella icónica, quien se sintió instantáneamente inspirada por sus raíces ecuatorianas, lo que la hizo enamorarse de la música de una manera completamente diferente. Seis canciones únicas y exquisitas forman parte de esta obra de arte que cuenta con los mejores sonidos latinos en toda su diversidad y un mensaje común: el empoderamiento.

“Cuando mis fans escuchen esta música, quiero que se sientan apoderados y libres. Por supuesto, quiero sacar a relucir otras emociones y sentimientos en mi música, como ser sensual y lleno de energía, pero en el fondo, realmente estoy presionando por un sentido de apoderamiento”. Expresó Aguilera en una entrevista reciente para la revista Ocean Drive.

Para su segundo álbum en español Aguilera trabajó con talentosos y consumados artistas, compositores, músicos y productores haciendo de La Fuerza su mejor trabajo hasta la fecha. Y la buena noticia es que viene mucho más.

Tracklist oficial de “La Fuerza”, el nuevo EP en español de Christina Aguilera