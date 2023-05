Christian Nodal reveló el sexo de su bebé por error

Luego de que el pasado 15 de abril la cantante argentina Cazzu y el cantante de regional mexicano, Christian Nodal revelaran la noticia de la espera de su primer bebé juntos, mucho se les ha preguntando sobre su primer embarazo como pareja, luego de varios meses de especulaciones y negativas por parte de la joven pareja.

Y es que fue la cantante de genero urbano quien dejó ver al descubierto su barriga de embarazada en un concierto llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina en medio del cierre de su gira “Nena Trampa Tour en el Movistar Arena.

A partir de allí, los futuros papás se han dejado ver en redes sociales compartiendo imágenes juntos y mostrando con orgullo el vientre de su hijo, por lo cual se ha especulado si esperan una hembra o un varón.

¿Christian Nodal reveló por error el sexo del bebé?

Christian Nodal arribó al país de Colombia en los últimos días y pos supuesto fue abordado por los medios de comunicación del país. En una entrevista con el programa “Lo Sé Todo Colombia” el cantante dio unas palabras acerca de su nueva etapa como papá y proyectos a futuro. Fue allí, donde sin querer el cantante de originario de Caborca, Sonora habría dado a conocer el sexo de su bebé.

En las declaraciones, el joven de 24 años de edad dijo que tiene planes de abrir un estudio de tatuajes tatuajes en Los Ángeles, California, pues esta seria una de sus grandes pasiones.

“Voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto”, dijo el cantante, quien luego, afirmó que se encuentra en el proceso de quitarse los tatuajes que tiene en su rostro. Fue allí donde reveló que su bebé seria una niña, asegurando que quería que su hija lo conociera sin tatuajes. “Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita”, añadió Nodal, sorprendiendo a la periodista que le estaba haciendo las preguntas.

“Ya pasó una etapa mía, ¿me entiendes? Una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y en su momento me nació. Y pues, gracias a Dios, pasa que los tatuajes se borran. Todo tiene solución, menos la muerte”, declaró el cantante.

Ante esto, la entrevistadora quiso confirmar la primicia preguntándole si ya conocía el sexo del bebé que espera con Julieta Cazzuchelli de 29 años. Sin embargo, Nodal de inmediato se retractó de lo dicho, guardó silencio y luego “arregló” sus palabras.r

“No, no lo sabemos, pero yo estoy haciendo fuercita…siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”.

Finalmente, evadió el tema y comenzó a hablar sobre lo que sintió al momento de enterarse de que se convertiría en ser padre, confirmando que es el mejor momento de su vida.

¿Qué nombre le pondrían al bebé?

Christian Nodal se reunió con el creador de contenido e influencer bogotano, Camilo Triana, quien aprovechó para realizarle una pequeña entrevista intérprete de”Adiós, amor”. En una de las preguntas, el joven colombiano se atrevió a preguntarle por el nombre de su futuro hijo.

Triana le dijo: “No sé si esta pregunta es un poco atrevida, pero ¿si tu bebé fuera niño que nombre te gustaría que tuviera, y si fuera niña igual, que nombre te gustaría?”

A lo que el mexicano respondió sin ningún tipo de problema: “Si fuese niño… la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé… ahí si no sé”, dijo entre risas.

LEER MÁS: Julián Figueroa cumple 28 años: Maribel Guardia le dedicó triste mensaje