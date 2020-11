Christian Nodal alcanza record con YouTube ¿De qué se trata?

Christian Nodal se convierte en miembro del prestigioso “Billion Views Club” de YouTube. El video oficial de su canción “Adiós Amor” sobrepasó mil millones de vistas en YouTube hoy 6 de Noviembre del 2020, agregando así un logro más a su impresionante lista de récords obtenidos en su carrera artística.

Christian Nodal cuenta con 5.8 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube y su más reciente lanzamiento en la plataforma, el video del tema ”Mi Ex”, supera 3 millones de vistas luego de su lanzamiento el pasado 29 de octubre.

Christian Nodal – Mi Ex (Video Oficial)#ChristianNodal #MIEX #AYAYAY! ESCUCHA LO MÁS RECIENTE ""MI EX” Aquí: https://fonovisa.lnk.to/ayayaydeluxe SUBSCRIBETE AQUÍ : http://bit.ly/2wPPKlm NUEVOS PRODUCTOS/MERCH: https://shop.christiannodal.com/ VER MÁS: https://www.youtube.com/watch?v=A_cUhkmlaoE ENCUENTRAME EN: Instagram: http://bit.ly/2M4BJ84 Facebook: http://bit.ly/2M9DznZ Twitter: https://twitter.com/elnodal?s=20 LETRA: Desde cuándo el amor se trata de esto Que por todo lo que yo haga estés jodiendo Que si salgo y no contesto, que a… 2020-10-30T04:00:10Z

La historia de “Adiós Amor” de Christian Nodal comenzó en el año 2016 cuando se lanzó de manera oficial el video en su canal de Youtube bajo su casa discográfica Fonovisa /Universal Music Latin Entertainment, el cual a tan sólo 24 horas de haber salido superó el millón de visitas de manera inmediata. “Adiós Amor” se ha convertido en el himno de muchos mexicanos con la cual Christian Nodal logró conquistar nuevos territorios e incluso fue tema de qué hablar en la copa mundial Rusia 2018 donde miles de mexicanos corearon a todo pulmón este grandioso hit en las calles de ese país, y en donde Christian también tuvo la oportunidad de compartir con la selección mexicana y alentarlos con su música.

A pesar de haber pasado 4 años desde su lanzamiento, “Adiós Amor” continúa haciendo presencia en los listados más importantes de la plataformas digitales y de ventas. Recientemente, Apple Music nombró “Adiós amor” como la canción regional mexicana más escuchada globalmente dentro de la plataforma y a Nodal como el artista regional mexicano más escuchado.

Christian Nodal – Adiós Amor (Video Oficial)ESCUCHA LO MÁS RECIENTE AQUÍ https://fonovisa.lnk.to/ayayaydeluxe SUBSCRIBETE AQUÍ : http://bit.ly/2wPPKlm NUEVOS PRODUCTOS/MERCH: https://fonovisa.lnk.to/ayayaydeluxeVD/christiannodalstore VER MÁS: https://www.youtube.com/watch?v=A_cUh… ENCUENTRAME EN: Instagram: http://bit.ly/2M4BJ84 Facebook: http://bit.ly/2M9DznZ Twitter: https://twitter.com/elnodal?s=20 Letra: [Verso 1] Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir [Pre-Coro] Desde hace… 2017-01-13T08:00:02Z

Nacido en Caborca, Sonora, México, Christian Nodal es el artista que está creciendo con más rapidez en el género de la música regional mexicana, fusionando los sonidos clásicos del mariachi con acordeón imprimiendo su estilo único para crear el “mariacheño”, un término que él mismo acuñó. Sin duda, Nodal continúa rompiendo barreras alrededor del mundo como un ídolo de la música Regional Mexicana, cuyo gran talento lo ha logrado posicionar como el artista #1.

Christian Nodal – AYAYAY! (Video Oficial)#ChristianNodal #AYAYAY! #MeDueleTanto Christian Nodal – AyAyAy! (Video Oficial) Descarga "AYAYAY!” Aqui : https://fonovisa.lnk.to/AyAyAy SUBSCRIBETE AQUÍ ▶ http://bit.ly/2wPPKlm VER MÁS ▶ https://www.youtube.com/watch?v=MAWizm8pVnI ENCUENTRAME EN: Instagram: http://bit.ly/2M4BJ84 Facebook: http://bit.ly/2M9DznZ Letra: Ayayayayay Vieras como duele que me pregunten por ahi Que si como he estado ahora que terminamos Me da un chingo de agüite y no se… 2020-04-17T04:00:09Z

Los logros de “AYAYAY!”

Nodal continúa haciendo historia con 8 tracks dentro del top 100 de Spotify México y tres de sus discografías dentro del top 10 de Regional Mexican Album de Billboard. Esta semana también se convirtió en el artista con mayor volumen de streams apoderándose del #1 del listado de Amprofon México del género Regional Mexicano.

Ser el artista #1 del Regional Mexicano, multi premiado como autor y galardonado como cantante e intérprete no es fácil, ya que constantemente tiene que superarse a sí mismo viendo siempre hacia adelante con perseverancia y orgullo por lo que hace, sobre todo con ese amor que siempre da a sus fanáticos, lo que lo convierte en un artista completo y un ser humano excepcional.