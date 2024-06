¿Quiénes fueron todas las novias de Christian Nodal?

Los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar han dado mucho de qué hablar por estos días, más cuando se le ha tildado a la “pequeña” de la dinastía Aguilar, haber influido en el rompimiento del intérprete de “Los besos que te di” con la madre de su hija Inti, la argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu.

Al parecer el Rey del Mariacheño, como se conoce a Christian Nodal ha sido un rompecorazones, aquí te vamos a contar quienes han sido las afectadas. Esta es la lista de las ex novias que ha tenido Cristian Nodal, según El Universo:

Luisa Fernanda Macías

Es el primer amor del que se tiene registro. Luisa Fernanda y Christian Nodal se conocieron en su época de estudiantes cuando cursaban el bachillerato en un colegio de Caborca, Sonora. La relación no tuvo gran despliegue pero según Luisa ella si fue la musa de inspiración para el tema musical de Nodal: “Te falle”.

Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas

Estibaliz Badiola

En el 2017, Cristian Nodal se acercó a la también cantautora Estibaliz Badiola, con quien inicio una relación amorosa. Sin embargo el noviazgo duro poco, tan solo cinco meses. En ese momento los dos aseguraron ser muy jóvenes para sostener una relación seria, además de que tenían otras expectativas de vida.

Julieta

Esta misteriosa chica hizo parte de la vida y del corazón del Christian Nodal, pero se desconocen detalles sobre su relación debido a que ella no hacia parte del mundo artístico.

María Fernanda Guzmán

En el 2019, solo meses antes de conocer su siguiente pareja, Nodal comenzó a salir con María Fernanda Guzmán, hija del exfutbolista Daniel “Travieso” Guzmán, con quien se mostró en varias publicaciones ante los medios y las redes sociales.

Belinda

Fue en el 2020, durante la grabación del reality “La Voz” de Tv Azteca que ambos se conocieron mientras participaban como coaches de los concursantes. Esta relación de dos años fue de bastante despliegue en los distintos medios de comunicación; fue un amorío tan intenso que Belinda llego a tatuarse las iniciales CN, del nombre de su amado, y el detrás de su oreja la palabra “BELI”

En mayo de 2021 anunciaron su compromiso pero de repente el encanto se acabo y dieron por terminada su relación en febrero del 2022. Con el tiempo Belinda indicó que su peor error fue haber expuesto su relación.

Cazzu

Tras su ruptura con Belinda, Nodal comenzó a salir con la cantante argentina Cazzu, pero solo fue hasta junio del 2022 que confirmaron estar en una relación.

Para abril de 2023, la noticia que dio la pareja fue la dulce espera de su primogénita quien nació a finales de ese mismo año en el mes de septiembre.

Sin embargo en este 2024 y por razones aún desconocidas Cazzu y Nodal dieron por terminada su relación. “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, escribió en sus historias de Instagram, según El Tiempo.

Ángela Aguilar

