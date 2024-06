Captan a Christian Nodal y Ángela Aguilar de la mano en París [FOTOS]

Poniendo al Océano Atlántico de por medio, Ángela Aguilar y Christian Nodal han querido alejarse de toda la polémica y los malos comentarios sobre su relación sentimental.

Los artistas se dieron una escapada a la vieja Europa, a ciudades como Roma y París, lo que dio pie a nuevos comentarios sobre si Christian y Ángela se casaron y viven una “Luna de Miel” en la ciudad del amor.

De acuerdo con Hola!, la primera pista fue una historia de la hija de Pepe Aguilar, con un video en el que se podía ver el cielo desde la ventanilla de un avión. Ángela no dio más detalles de hacia dónde se dirigía, pero la publicación de Christian respondía a la curiosidad de sus seguidores.

Horas más tarde, asombrado por la majestuosidad de la Torre Eiffel, Nodal compartió una foto de este monumento que dice más que mil palabras. Tomada desde el Pont d’Iéna, el cantante obsequió esta visita nocturna a sus fans, quienes de inmediato supieron que se encontraba en París.

Más tarde, el miércoles 19 de junio fueron vistos disfrutando de Disneylandia Paris. Fue el ‘influencer’ Fernando Portillo Trujillo quien compartió en su Instagram una historia acompañada de fotografías en donde posa con cada uno de los cantantes. “¡Y que me topo a la pareja del momento! ¡Soy fan de su relación!”, escribió en la imagen, según Univision.

¿Se casaron Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque Angelita niega haber contraído matrimonio, el periodista Hugo Maldonado citó, según InfoBae, que fuentes cercanas a la familia Aguilar le confirmaron que los artistas sí se casaron y que Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, padres de Ángela, estuvieron presentes.

“El cantante Pepe Aguilar, conocido por pertenecer a una familia tradicional, sí les pidió a su hija Ángela y su ahora yerno Christian Nodal que hicieran las cosas ‘bien’ por lo que él mismo se encargó de acompañarlos al Vaticano para que recibieran la bendición del Papa Francisco, lo cual nos contaron ya ocurrió”, afirmó el periodista.

Además, según Noticias RCN, recientemente, algunos fans publicaron fotos con Christian Nodal y Ángela Aguilar en Italia, allí se les ve usar una argolla idéntica a los dos cantantes.

El suspenso sobre esta relación sigue, y muchos esperan que la pareja confirme si hubo matrimonio o no.

“Denos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, fue la respuesta que dio Ángela a la Revista de Sociales, y que deja la puerta abierta a esta posibilidad.

Ángela defendió su relación

“Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo”, estas fueron las palabras con la que Ángela se defendió de todos los comentarios y juzgamientos que está recibiendo por supuestamente haber acabado con la relación de Nodal y la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu.

Ante la insistencia de los medios por saber todo acerca de este noviazgo, Ángela solo explicó que es la continuación de una bonita historia que dejaron años atrás cuando ella era todavía muy niña, pero que ahora con la madurez de ambos decidieron continuar.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, expresó la cantante, según Infobae.

