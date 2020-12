¿Christian Chávez podría tener VIH? Ex RBD es acusado de contagiar a un trabajador sexual

El actor y cantante mexicano, Christian Chávez, ex miembro de la agrupación RBD, está de nuevo en el ojo del huracán, esta vez porque regresan rumores no confirmados de su posible contagio con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), con el que el intérprete viviría desde antes del 2016, cuando la revista TVNotas publicó dicha información, incluyendo su constante contacto con trabajadores sexuales, a quienes presuntamente les ofrecía dinero para tener relaciones sin protección.

Hoy, un ex trabajador sexual, conocido por el nombre de “Josh”, reveló que vive con VIH y que habría sido Chávez quien lo contagió, por lo que está dispuesto a entablar un proceso legal en contra del intérprete, pues mantener relaciones sexuales sin protección, a sabiendas que estás infectado con VIH y podrías atentar contra la salud de tu pareja, es un delito severamente penado por la ley en Estados Unidos, más concretamente el estado de California, donde reside el joven de 35 años, quien aseguró en entrevista a TVNotas, haber conocido a Chávez “por casualidad”.

En dicha entrevista, Josh contó en detalle el por qué asegura que habría sido Christian quien lo contagió, indicando que sólo ha mantenido relaciones sexuales sin protección en tres oportunidades, asegurándose del estatus de sus otras parejas pero no el de Christian, quien, de acuerdo a su entrevista, consume drogas constantemente, y en una oportunidad le pagó con ellas:

“La primera vez no entramos a la casa, subimos a una terraza. Me dijo que tenía ‘dulces’ (drogas) para pasarla mejor, me ofreció algunas y acepté para romper el hielo; pues él ya estaba enfiestado.” Dijo Josh sobre su encuentro con el ex RBD Christian Chávez, de acuerdo a la entrevista de TVNotas.

Maico Kemper también regresó a la palestra

El pasado mes de mayo, Maico Kemper, ex novio de Christian Chávez, brindó una entrevista exclusiva a la revista mexicana TVNotas para hablar sobre el incidente en el que presuntamente sufrió violencia doméstica por parte del ex RBD en el mes de abril en su residencia en Ciudad de México. En la publicación Kemper aseguró que Chávez lo amenazó varias veces con suicidarse si intentaba terminar con la relación amorosa que sostenían.

“Él me amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí. La segunda vez que pasó, le llamé a mi amiga por Facetime, ella lo vió todo”, afirmó Kemper para referirse a los intentos de suicidio de Christian Chávez.

El estilista holandés continuó mencionando que se motivó a hablar sobre el incidente con Chávez, puesto que no quiere que nadie pase por algo similar: “Lo que me pasó a mí es inaceptable, no está bien atacar a alguien, manipularlo y controlar cada aspecto de su vida. No quiero que esto le pase a nadie más en el futuro, esa es la única razón por la cual conté mi historia.”

Josh contactó a Kemper

Josh, aseguró a TVNotas, que luego de conocer la sonada disputa entre Christian y su ex pareja, decidió ubicar a Kemper a través de las redes sociales, y reveló que fue precisamente él quien le aseguró que Chávez, en efecto, tiene VIH, y que era él quien iba a buscarle las medicinas para que los medios no se enteraran del padecimiento de la estrella.

Todavía Christian, quien se encuentra en Miami, Florida, grabando la telenovela La Suerte de Loli, de la cadena Telemundo, no se ha pronunciado al respecto, pero al tener una respuesta a las acusaciones, les haremos saber.