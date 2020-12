Christian Chávez hace frente a las acusaciones de haber contagiado a un trabajador sexual con VIH ¿Qué dijo?

Tal como publicamos aquí, el actor y cantante mexicano, Christian Chávez, ex miembro de la agrupación RBD, está de nuevo en el ojo del huracán, esta vez porque regresan rumores no confirmados de su posible contagio con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), con el que el intérprete viviría desde antes del 2016, cuando la revista TVNotas publicó dicha información, incluyendo su constante contacto con trabajadores sexuales, a quienes presuntamente les ofrecía dinero para tener relaciones sin protección.

El ex trabajador sexual, conocido por el nombre de “Josh”, reveló que vive con VIH y que habría sido Chávez quien lo contagió, por lo que está dispuesto a entablar un proceso legal en contra del intérprete, pues mantener relaciones sexuales sin protección, a sabiendas que estás infectado con VIH y podrías atentar contra la salud de tu pareja, es un delito severamente penado por la ley en Estados Unidos, más concretamente el estado de California, donde reside el joven de 35 años, quien aseguró en entrevista a TVNotas, haber conocido a Chávez “por casualidad”.

“La primera vez no entramos a la casa, subimos a una terraza. Me dijo que tenía ‘dulces’ (drogas) para pasarla mejor, me ofreció algunas y acepté para romper el hielo; pues él ya estaba enfiestado.” Dijo Josh sobre su encuentro con el ex RBD Christian Chávez, de acuerdo a la entrevista de TVNotas.

Christian Chávez se pronuncia

El mexicano no había emitido palabra hasta el día de hoy, cuando a través de sus historias en su perfil de instagram, se encargó con un contundente mensaje de desmentir las acusaciones. “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes, que piensen lo que les de su #### gana y ya…” Dijo Chavez, dando a entender que es la última vez que comentará sobre el tema.

Christian Chávez se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, Florida, grabando la telenovela “La Suerte de Loli”, para Telemundo. ¿Cuál será el argumento de esta nueva ficción? Loli es una mujer soltera, y no tiene ningún compromiso que la aferra a nada, muy libre y una profesional exitosa como productora de radio. En cuanto a su vida personal cupido no ha tocado a su puerta y nunca ha sido mamá, pero una situación sorpresiva le cambiará la vida, cuando muere su mejor amiga y Lori pasa a ser la encargada legal de los hijos de esta. La telenovela se encuentra programada para ser estrenada el año próximo.