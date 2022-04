Chiquis se deja ver más flaca que nunca

Chiquis se ha dejado ver en las redes sociales más flaca que nunca. A pesar de los comentarios que aseguran que sus recetas de la dieta keto y lo que parecieran ser constantes jornadas de ejercicio no le habían servido para nada, la artista y empresaria está brillando y se prepara como una atleta para el inicio de su próxima gira de conciertos en vivo, a la que le ha dado el nombre de “Abeja Reina Tour”.



En unas imágenes que compartió desde sus ensayos, la artista sorprendió con su figura. Se ve delgada y en forma. Muy enfocada con los preparativos de su primera gran gira después de la pandemia y durante la que presentará su cuarto disco, al que ha dedicado una gran inversión de tiempo, trabajo y talento.

“Después de ganar un Latin Grammy con el anterior, no quiero bajar la calidad por nada del mundo”, indicó la artista durante una entrevista cuando presentó su nueva canción “El Honor”, que muchos pensaron que era dedicada a Lorenzo Méndez, su ex. Se espera que la producción llegue al mercado en las próximas semanas.

Para ese momento, Chiquis aspira a estar en “la mejor forma física posible” y se ha dedicado con el mismo empeño que le ha puesto al público a su salud mental y física. El esfuerzo se nota y sus fans le han aplaudido el resultado y no es para menos. De perfil se ve tan flaca como cuando estaba en sus 20 y comenzó en aparecer promocionando su salón de belleza y los programas de reality TV.

Lo mejor de la imagen de este abril de 2022, casi tres meses antes de cumplir 37 años, el próximo 26 de junio, es que no es una foto profesional. Las imágenes hechas de forma planificada sabemos que siempre es súper retocada por editores. También es claro que nada es dejado al azar en esos casos. La ropa, el maquillaje, las luces, el lugar y hasta el fotógrafo son escogidos con el único fin de que Chiquis se vean lo mejor posible y que mande el mensaje que ha escogido transmitir en ese momento. Es más, muchos y muchas estrellas se hacen tratamientos especiales y hasta dietas rápidas para verse lo mejor posibles. Normal, pues saben que esas fotos estarán dando vueltas por mucho tiempo.

En este caso, fue todo lo contrario. El momento capturado fue totalmente espontáneo y hasta parece que ella no se dio ni cuenta. Son los regalos que le hacen las redes sociales a los fans y hasta a los propios artistas, al menos en este caso.

No es sorpresa para nadie que Chiquis se ha mantenido en guerra con su peso desde la adolescencia. A veces pierde las batallas, pero nunca se rinde y más flaca o más rellena, lucha por por comer sano y hacer ejercicio. De hecho, se ha construído una especie de gimnasio en su nueva casa, aunque no la ha enseñado demasiado. ¡Bravo por la constancia! Aunque ella siempre se ve hermosa, no cabe duda de que esto es el resultado de mucho cuidado y amor por sí misma y es para celebrar.