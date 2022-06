Lupillo Rivera vuelve a cancelar concierto. ¿Sigue mal de salud?

Lupillo Rivera canceló un segundo concierto de forma seguida, lo que alarmó a sus fanáticos y seguidores en las redes sociales. El hermano de Jenni Rivera informó que no podía presentarse en el espectáculo agendado en Río Bravo, Texas, provocando decenas de comentarios de gente preocupada, pues hacía unos días se había desmayado sobre el escenario en una feria en México.

En un video en Instagram, el artista aseguró que debió suspender el concierto “por fuerzas mayores, que están fuera de nuestro control”. Sin embargo, no dio más detalles sobre qué provocó el cambio, anunciado apenas unas horas antes de lo que debió ser el inicio del show. Aunque a algunos artistas les sucede esto con cierta regularidad, no cumplir con los fanáticos es algo muy anormal para Lupillo Rivera, quien se ha caracterizado por ser muy disciplinado y estricto con sus compromisos profesionales, por lo que la noticia más que incomodar preocupó.

Por eso, sus fanáticos especularon que su ausencia en Texas podría ser consecuencia del desmayo que sufrió en el escenario de la Feria de Tultitlán a principios de junio de este 2022, cuando casi termina tirado en el suelo por una baja de tensión. Su equipo logró atajarlo a tiempo y lo bajaron del escenario. Para ese momento, Lupillo ya había vuelto en sí, pero el médico que lo revisó tras bastidores le recomendó un largo descanso.

El artista explicó la situación en otro video en Instagram, en el que aseguró que no era “nada malo, solo una pequeña baja de tensión”, pero no explicó qué la había provocado o si tenía que tomar otras medidas más allá del descanso. Sin embargo, hasta su familia expresó preocupación, incluyendo a Johnny, el hijo menor de Jenni Rivera, quien le mandó un mensaje cariñoso a su tío tras su desmayo.

Esa noche, La Banda La Ejecutiva continuó el espectáculo, pero en esta ocasión, Lupillo no alcanzó ni a llegar al lugar del show.

Mientras muchos se preguntaban si la salud del tio de Chiquis estaría peor de lo que él mismo había dicho, otros aseguraban que la verdadera razón de la suspensión del concierto fue que los organizadores no cumplieron con los requisitos técnicos de Lupillo y otros artistas que también se presentarían.

Eso fue lo que dijo el cantante y actor mexicano Pablo Montero, quien debió compartir el escenario con Lupillo Rivera en Texas y tampoco se presentó. “Las condiciones que pusimos en el rider no se cumplieron”, dijo el protagonista de la serie Vicente Fernández de TelevisaUnivision, en referencia a la parte del contrato donde se especifican las cosas necesarias para la presentación.

“Yo no puedo presentarme con mi banda que es de 10 personas cuando solo hay capacidad para conectar cuatro micrófonos. No es lo que habíamos acordado”, explicó Montero a las cámaras de El Gordo y La Flaca, el programa de noticias del espectáculo de la cadena Univision. Los fans de Lupillo esperan que la suspensión de su concierto haya sido producto de una situación similar y que no esté conectada con su desmayo.

Claro, esto no significa que el público que había comprado las entradas y le esperaba ilusionado se vaya a quedar sin verlo. Lupillo Rivera explicó que el concierto simplemente se había postergado y que ahora tendrá lugar el 9 de julio. Ojalá que para entonces ya se hayan solucionado todos los problemas, sean los que sean.