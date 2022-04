Chiquis sorprende con cambio de look ¿Qué se hizo?

Chiquis es una de las artistas más camaleónicas del mundo del espectáculo latino y su más reciente transformación así lo demuestra. La artista y empresaria cambió de look de una forma asombrosa para un proyecto que todavía no ha revelado y el resultado fue fenomenal. Quizá debería adoptar ese estilo de una forma más permanente y dárselo a alguna de sus tres personalidades permanentemente.

Cuando se habla de una transformación asombrosa no quiere decir que haya quedado irreconocible. Este no es el caso. Chiquis se sigue viendo como ella, pero con una patina de elegancia chic que le queda de lo mejor. De hecho, resalta su belleza natural de una forma que otros colores de cabello y otros estilos de maquillaje no logran.

El cabello color rubio cenizo y los ojos enmarcados por sombra rosada oscura, casi roja, es una combinación espectacular y fría, que le ofrece una sofisticación interesante. Por otra parte, los tonos del maquillaje de su piel mantuvieron la calidez que la caracterizan. ¡Bravo a Chiquis y a su equipo por jugar con su imagen y con las herramientas que tienen a su disposición para generar emociones y sensaciones diferentes.

Aunque no sabemos para qué fue esa transformación, la artista dijo que había pasado el día grabando algo para su próximo disco, que ha dicho que saldrá en las próximas semanas.

La artista ha adelantado que se trata de una colección de nuevas versiones de algunas de sus canciones favoritas y temas inéditos. Según ella, todas tienen algo con el proceso que pasó desde su separación de Lorenzo Méndez , de quien lleva más de un año tratando de divorciarse. “Todas representan algo de mi vida relacionado con el amor, el desamor y la fuerza de ser mujer”, nos dijo en una entrevista.

En el disco, el cuarto en la carrera de Chiquis, hay temas de banda, de baladas, cumbias y otros géneros de la música mexicana. La artista está apostando a la fórmula que le dio el Latin Grammy de 2020 en la categoría de Música de Banda. “Pero estamos invirtiendo tiempo, atención y dinero a hacerlo incluso mejor”, subrayo con orgullo.

Chiquis quiere ser reconocida por su seriedad y la calidad que le imprime a sus trabajos. Esa seriedad y calidad también incluye sus tendencias camaleónicas y la forma en que las desarrolla ante la cámara, ya sea de su teléfono o profesionalmente. Y, claro, la demostró en la más reciente transformación.

La artista se presentará en el escenario musical de los Latin American Music Awards a finales de abril. Chiquis está nominada para mejor artista en las redes sociales y además ha sido anunciada como una de las intérpretes de la noche. ¿Será que la veremos transformada de nuevo? Conociéndola es posible. Sin embargo, de lo que sí sus fans pueden estar seguros es de que presentará alguna o varias de las nuevas canciones de ese disco al que le ha dedicado tanto esfuerzo como “Quiero amanecer con alguien” o la más nueva “Honor”.