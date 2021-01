Lorenzo Méndez revela que Chiquis fue víctima de su depresión

Este martes 15 de diciembre, Lorenzo Méndez reveló que pasó por una fuerte depresión. El cantante hizo fuertes confesiones durante una entrevista exclusiva con Lucho Borrego de Suelta la Sopa . En la cual dijo que su esposa Chiquis Rivera fue víctima de su depresión. Abajo tenemos lo que dijo Méndez durante la entrevista, aparte del video.

Lorenzo Méndez dijo lo siguiente: “Literalmente me siento liberado de todo y empoderado de todo. Estoy en una edad de 33 años de juventud y experiencia al mismo tiempo. Es una edad perfecta para mostrarle a la gente quién es Lorenzo Méndez. No el Lorenzo Méndez el vocalista o el Lorenzo casado con una reina como Chiquis. Me perdí muchas cosas y las cosas pasan por algo. Me siento liberado del control creativo de mi música, de mi imagen, de mis pensamientos.

Borrego le preguntó si el ciclo con Chiquis está cerrado. “No siento que este cerrado para nada. Con Chiquis siempre desde el día uno, tenemos una amistad bien padre, bien bonita. Como mejores amigos y a veces nos olvidabamos que estamos casados y empezamos hablar como amigos. Ella es la única que me conoce más profundamente en este mundo. Igual yo la conozco, conozco como es su corazón. Quién es Janey, Chiquis para mí es la de las cámaras y la hija de Jenni. Para mi ella es Janey Marin Mendez”, este respondió. Y agregó: “Paso algo en mi vida después de la Banda el Limón que me queme. Estaba burnout…cansado mentalmente, cansado fisicamente y conozco esta mujer que tiene paz en su corazón y piensa de una manera diferente. Es algo hermoso de mi vida. Nunca había tenido paz. Apenas desde junio hasta aquí que conozco que es la paz en mi vida. Me merecía un break en mi vida. Entre en una depresión bien rara. Cuando pare de cantar ese año algo de mi ADN decía ‘aliméntate de algo…rechazando yo que la música ha sido mi esposa, mi todo'”.

“[Chiquis] fue víctima de mi depresión. Yo quería solo apagarme. No quiero decir que me quería matar, yo solo quería apagarme. No sé como explicarlo.”

¡Lorenzo Méndez suelta la sopa y revela el lado oscuro de su vida junto a Chiquis! | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Lorenzo Méndez habla ante las cámaras de 'Suelta La Sopa' y hace fuertes confesiones sobre la depresión que vivió durante su relación con Chiquis Rivera. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la… 2020-12-15T23:54:20Z

Cabe recordar que Méndez quedo oficialmente fuera de La Original Banda El Limón en septiembre del 2018. Méndez fue por 17 años uno de los principales vocalistas del grupo. “Méndez a quedado fuera de la agrupación debido a una serie de incumplimientos internos que realizaron junto con el señor José Quiroz, dueño de Luz Record, empresa con la que la banda tenía una relación laboral y que se terminó el pasado 11 de septiembre de este 2018”, según informó Univisión en ese entonces.

El mismo año, Méndez se lanzó como solista. En el 2019, Méndez lanzó en plataformas digitales su nueva canción “Sinceramente Tu Marido”, la cual está dedicada a su esposa Chiquis Rivera. Mendéz compuso esta canción con arreglos de balada pop, muy diferente del estilo por el cual es conocido, el regional mexicano, y con el cual ha ganado a todos sus fans. “Sabía cuando te miré que tú la vida me ibas a cambiar, me enamoré de ti. De ahí nacieron los momentos, las fotos y todos los recuerdos, hoy vivo para ti, hoy ríes junto a mí”, se puede escuchar en un fragmento del tema realizado por Méndez y Bruno Bailón.

Chiquis y Lorenzo comenzaron su historia de amor en el 2016, dejándose por periodos de tiempo, pero sin dejar de quererse. La pareja se casó el 29 de junio de 2019, en Pasadena, California.