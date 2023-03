Chiquis Rivera revela que es bisexual y habla de su ex novia

Chiquis Rivera es un libro abierto. La cantante no le teme hablar de su vida íntima y en esta ocasión reveló que es bisexual. La cantante dijo ser 20 por ciento gay y que hasta tuvo una novia en su adolescencia pero terminaron porque su mamá, Jenni Rivera, no aprobaba la relación. “Sí he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año, como que ella estimulaba mi mente y eso es lo que necesitaba en ese tiempo”, reveló Chiquis durante una entrevista con la rapera Snow The Product. “Pero mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella decía que no quería eso para su hija, entonces rompí con ella (con su novia), pero siempre he dicho que soy un 20 por ciento gay, esa es la verdad”.

Chiquis revela ser bisexual y confesó que Jenni Rivera no estuvo de acuerdo con una de sus relaciones con una mujer pic.twitter.com/6lmlPNbAmj — Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023

Chiquis no llegó a revelar el nombre de la chica con la que tuvo un romance. Pero si reveló que es 20 por ciento gay, debido a su gusto por las mujeres, pero eso no fue nada agradable para su madre, quien en vida seguía la religión cristiana por lo que esto chocaba brutalmente con lo que Chiquis quería en ese entonces.



En estos momentos Chiquis se encuentra en una relación con el fotógrafo Emilia Sánchez. Además andan los rumores que andan pensando en matrimonio, según Telemundo.