Chiquis Rivera limpia su gran clóset para este 2021 [VIDEO]

Chiquis Rivera decidió empezar el año limpiando su clóset. A través de sus redes sociales mostró cómo retiró decenas de prendas de las perchas que tenía en su gran armario. Chiquis asegura que donará el cincuenta por ciento de su ropa y el setenta por ciento de sus zapatos. “Lo voy a donar todo porque este año por la pandemía no se puede hacer un yard sale [venta de garaje]”, dice la cantante en el video.

La hija de Jenni Rivera compartió el momento en sus historias de Instagram mostrando la infinidad de ropa, zapatos, bolsas y entre otras cosas, que incluso no usa, y decidió despojarse de todo para regalar. Abajo podrán ver el clip que colgó en sus redes.

No es secreto que Chiquis le encanta vestirse a la moda y sexy para las alfombras rojas. Ella tiene ropa para toda ocasión. Como para cuando tiene una entrevista, fiesta, evento, alfombra, concierto o cena romántica. A Chiquis no le gusta escatimar en cuanto a ropa se refiere, según Debate. Ella no falla en comprarse una pieza de vestir donde sea que viaja, lo compra sin pensarlo, incluso en su armario tiene atuendos que nunca ha usado.

Tras recibir el 2021, Chiquis se dedicó dos días para limpiar su clóset para donar las piezas. Abajo está video.

Chiquis Rivera limpia su closet y donará su ropa | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. Chiquis Rivera, quien desde hace semanas asegura que está pasando por un proceso personal para reencontrarse, compartió en sus redes un video de la limpieza profunda de su clóset y anunció que donará todo lo que ya no usa. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Website: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook: https://www.Facebook.com/UnNuevoDia… 2021-01-04T16:33:20Z

Cabe mencionar que cuando compró la casa, que describió como su templo de paz, Chiquis estaba de novia con Lorenzo Méndez y pensaba que sus hermanitos irían a vivir con ella. Actualmente, el único de ellos que tiene residencia en la casa de Sylmar es Johnny. Jenicka ya tiene su propio hogar.

La propiedad, aunque es mucho más pequeña que la que tenía Jenni Rivera en la localidad de Encino, la casa de Chiquis recuerda a la última vivienda que ocupó la cantante. Las dos tienen estilo español, gabinetes oscuros en la cocina y una piscina decorada en un patio de piedras y con una catarata.

La casa de Chiquis tiene cuatro cuartos y cinco baños

La casa de Chiquis tiene cuatro cuartos y cinco baños en 3,507 pies cuadrados. Está detrás de un muro y una reja que protege a un terreno de 22.242 pies cuadrados, en uno de los mejores vecindarios del área.

Abajo puedes ver el clóset de Chiquis antes de que haga la gran limpieza.

VideoVideo related to chiquis rivera limpia su gran clóset para este 2021 2021-01-05T15:48:03-05:00

En el espacio exterior tiene una piscina con una cascada, palmeras, fuentes, una fogata con gas al aire libre y un gran espacio para estacionamientos y una espaciosa cancha de basketball. Además, hay espacio para poner botes y hasta casas rodantes.

La sala principal, que Chiquis ha transformado en un gimnasio, hay una hermosa chimenea, decorada con piedra tallada. Al lado hay un bar perfecto para fiestas.

Tres de los dormitorios están en el segundo piso, mientras que el cuarto está en la primera planta. Todos tienen acceso directo a un baño, más un baño completo de visitas.

El baño de la habitación principal, tiene una bañera tipo jacuzzi, con una ducha separada, dos lavamanos y un área para el maquillaje. El cuarto tiene un balcón privado que da al área de la piscina.

Chiquis además transformó una de las habitaciones en un vestidor y “glam room”. El closet es gigante y no es para menos, pues ella misma se ha declarado loca por la ropa, las carteras, los accesorios y los zapatos.

La casa de Chiquis siempre estaba llena de gente antes que empiece la pandemia

La casa de Chiquis es suficientemente grande para tener huéspedes con comodidad y era algo común que estuviera llena de gente antes de que estallara la pandemia. Ahora, la artista vive allí con Johnny, aunque a veces algunos de sus empleados pasan allí las noches ya es muy tarde para irse a casa.

Chiquis pagó $859,000 de dólares

Cuando Chiquis compró su casa pagó $859,000 de dólares. Ahora, se ha revalorado y si la fuera a vender podría poner un precio superior al millón de dólares. Sin duda, una vivienda linda, un hogar donde ha logrado muchas cosas y una gran inversión.