Chiquis Rivera estrena show “Lo Mejor de Ti”: Canal y Horario

Un nuevo proyecto tiene feliz a Chiquis Rivera. La cantante estrenará este jueves el programa Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera, el cual se emitirá por el canal de televisión Universo de la cadena NBC. En el espacio, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, no solo estará a cargo de la conducción, sino también será la productora ejecutiva.

“Detrás de cada rostro hay una historia y en cada historia una oportunidad. Con un equipo de expertos daremos consejos útiles y accesibles. Vamos a transformar vidas desde adentro hacia afuera”, señala la participante del reality show The Riveras de NBC.

La cantante explica que en esta nueva faceta podrá hacer lo que más le llena el corazón. “Mi pasión es hacer a la gente feliz. Lo Mejor de ti con Chiquis es parte de mi misión, de poder ayudar al prójimo. Siempre me han inculcado que las bendiciones que Dios nos da hay que compartirlas. Sé que no lo puedo hacer sola y por eso con mi equipo de expertos ayudaremos a transformar la vida de algunas personas para cumplir sus sueños. Estoy muy contenta con esta nueva etapa de mi vida”.

El programa de televisión cuenta con diversos profesionales, cada uno especialista en distintas áreas, y juntos se enfocarán en ayudar a recuperar la confianza necesaria para triunfar y salir adelante. “Sentirte bien, vivir saludable y verte increíble por dentro y por fuera. Con la actitud correcta la transformación real es posible. No hay nada mejor que descubrir la mejor versión de ti”, señala la artista de 36 años.

Chiquis Rivera estrena “Lo Mejor de Ti”





Play



Lo Mejor de Ti con Chiquis 2021-10-05T06:23:45Z

Chiquis reveló lo valioso que es su equipo de trabajo en este nuevo desafío. “Hay una energía muy bonita entre todos nosotros y no entendemos, todos tenemos la misma misión que es sacar lo mejor de las personas”, recalcó.

En un adelanto del programa se puede ver parte de la primera historia que se desarrollará, con la cual Chiquis admite se siente bastante representada. “Se trata de una niña de 18 años que, por golpes de la vida, tuvo que hacerse adulta muy rápido. Algo que yo entiendo porque a mí me tocó convertirme en madre de mis hermanos cuando tenía 10 años. Yo sentía que tenía que vivir mi vida para mis hermanos”.

Todo indica que este nuevo proyecto no alejará de la música a Chiquis. En su cuenta de Instagram continúa promocionando su nuevo sencillo titulado “Mi problema”, el cual comienza con inspiradoras palabras de la artista. “La vida está llena de lecciones. Así que no te arrepientas de las decisiones que tomes, porque no hay malas decisiones, solo hay enseñanzas”.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: Estrena el 14 de octubre de 2021

HORA: 9 p.m. ET

CANAL: Universo, entra aquí para determinar si universo está disponible en tu área.

Chiquis Rivera cantando “Mi Problema”