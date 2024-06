Chiquis Rivera reveló que perdió el bebé que esperaba

Durante las últimas horas, cantante y personalidad televisiva estadounidense, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, anunció con todos sus seguidores una triste noticia, bastante personal y que ha dejado a sus fanáticos bastante consternados por lo sucedido.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, la cantante publicó un video este domingo 2 de junio de 2024, en donde dio a conocer que se encontraba esperando un bebé, pero que lastimosamente, perdió su embarazo.

En la portada del video, en donde se le ve sonriente, junto a su prometido, el fotógrafo Emilio Sánchez, posando junto a una foto de la ecografía del bebé, comienza con la cantante sentada en la habitación, al parecer de un hotel, muy triste, a punto de contar lo sucedido. Cabe anotar que Chiquis, había mantenido en secreto que estaba esperando un bebé.

De acuerdo con las historias de Instagram de Chiquis Rivera, ella canceló el concierto que tenía programado para presentarse en Albuquerque la noche del sábado 1 de junio, en el marco de su gira “Diamantes Tour”, debido a que comenzó a sentir mucho dolor.

En el mensaje del video, escribió:

A mis fans en Albuquerque: Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto fisicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensare esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio. Con amor y respeto,

Chiquis

En su mensaje, también dio a conocer que “mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado”. Además, reveló que durante la prueba de sonido sufrió una serie de “dolores”.

“Durante el sound check tenía dolores, como cólicos, y yo tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque estaba como sangrando un poquito cuando aterricé aquí en Albuquerque, pero hablé con mi doctor y me dijo que no me preocupara, que la llevara suave y que no brincara en el escenario, pero al siguiente día que fue ayer (sábado) fue más fuerte y más pesada…”, aseguró la hija de Jenni Rivera.

Y agregó: “No quería cancelar, estaba ahí hasta el último momento y no me fui del venue hasta la 6:30pm porque tenía la reunión, no aguantaba el dolor, no podía ni caminar y me llevaron a la sala de emergencias y es cuando me di cuenta que desafortunadamente tuve un aborto espontáneo. Salí a las 9:30pm más o menos y ahorita estoy tratando de entender qué es lo que está pasando. Pero yo soy una mujer de fe y yo sé que los planes de Dios son perfectos y sabe por qué pasan estas cosas y voy a confiar en eso”, finalizó la cantante de 38 años de edad.

Tras lo sucedido, sus hermanas Jacqie y Jenicka enviaron todo su apoyo en la sección de comentarios. De igual manera, la cantante recibió muchas muestras de apoyo por parte del medio artístico y de sus seguidores.

“I love you so much. ❤️”, escribió Jenicka. Y Jacqie comentó “❤️ I love you”.

Myrka Dellanos comentó: “Lo siento tanto querida @chiquis 💔 May you feel the Lord’s embrace more than ever as he mourns with you. He is so close to the brokenhearted. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼”

“Mucha fortaleza Chiquis. Lo siento mucho. 🙏🏼 Dios no te dejará sola, fe en este proceso. 🙏🏼”, fueron las palabras de Clarissa Molina.

