Disco Abeja Reina de Chiquis: Quiero amanecer con alguien – letra español/ lyricsenglish

Chiquis sacó su cuarto disco “Abeja reina”, que es una mezcla de canciones inéditas, segmentos hablados y desamor, que oyó durante su infancia. Una de ellas es “Quiero amanecer con alguien”, el tema que compusieron Bebu Silvetti y Daniela Romo. Esta cantante mexicana es fue además la intérprete que convirtió a en un clásico.

En entrevista con AhoraMismo.com, Chiquis contó que conoció “Quiero amanecer con alguien” de la voz de su mamá Jenni Rivera en su casa, quien era fan de Romo y “adoraba la canción”.

Aquí está la letra en español y la traducción al inglés.

Que sensación extraña

que soledad tan larga

la luna que me llama

amor que me reclama, que mágico poder

Estaba yo distante

pero hoy quiero volver

volver a enamorarme

a compartir con alguien todo lo que hay en mí

Quiero amanecer con alguien

que en la lucha por regirme me seduzca

que separe bien mi cuerpo de mi mente

que sepa como amarme, que no quiera cambiarme

quiero amanecer con alguien

que me intuya solamente con mirarle

que me busque al sentirse vulnerable

que sepa como amarme, que no quiera cambiarme

Y mi razón se calla, mi corazón le llama

no quiere más ausencias, y busca una presencia

que lo haga aun latir

qué importa lo que pase

qué importa lo que fui

porque la vida es una

y aun contra corriente yo quiero proseguir.

Quiero amanecer con alguien

cuya fuerza me defienda de mis dudas

que no rompa mis silencios con preguntas

que sepa como amarme, que no quiera cambiarme



Quiero amanecer con alguien

que en las noches se confunda con mi sombra

que comprenda que explicarse esta de sobra

que sepa como amarme, que no quiera cambiarme

What a strange sensation

feeling loneliness so long

the moon that calls me

love that claims me, what a magical power

I was distant

but today I want to

I want to fall in love again

to share with someone all that I have

I want to wake up next to someone

who will seduce me to become my love

who understand the difference between body and soul

who doesn’t want to change me, who knows how to love me.

I want to wake up next to someone

who can sense me just with a look

who looks for me when feeling vulnerable

who doesn’t want to change me, who knows how to love me.



Logic disappears and my heart calls for love

calls for presence not for the absence

that makes it beat

without a care for what happened

for what I was

because we only have one life

and I want to keep living mine, even against the current.

I want to wake up next to somebody

who can defend me against my own doubts

who doesn’t break my silence with questions

who doesn’t want to change me, who knows how to love me.

I want to wake up next to somebody

who joins my shadow at night

that understands me without explanations

who doesn’t want to change me, who knows how to love me.