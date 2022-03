¿Maltrató Chiquis Rivera a su asistente? Conoce la verdad de Noemí Valdivia

Chiquis Rivera optó por lo sano y para evitar que continúen los rumores sobre supuestos maltratos a su asistente personal Noemí Valdivia, decidió tener de invitada a la involucrada en su podcast Chiquis and Chill. Durante el capítulo titulado “Meet my Assistant”, la hija mayor de Jenni Rivera hizo frente a quienes la han acusado de maltrato laboral.

“Se ha dicho en los medios que la trato mal”, señaló Chiquis al tiempo que presentaba a su asistente y relataba lo importante que era en su vida. “Me ayuda con todo tipo de cosas, no recuerdo alguna vez que se haya negado a hacer algo que le haya pedido (…) Hasta me bañaba cuando me tuve que operar”, señaló.

REVISA AQUÍ EL CAPÍTULO COMPLETO DE CHIQUIS AND CHILL

Tras ser consultada por Chiquis si se ha sentido maltratada por ella, Noemí Valdivia fue enfática en negar que la cantante, de 36 años, no la trate con el debido respeto que merece.

“No me trata mal como algunos han dicho. Es una gran persona. No estaría aquí contigo si no me trataras lo bien que me tratas. Algo que valoro mucho es que eres muy agradecida con mi trabajo, siempre me das las gracias por las cosas que hago y no todas las personas son así”, señaló Valdivia.

Durante la charla, Valdivia relató que todo lo que ha aprendido ha sido gracias a Chiquis. “Estoy muy agradecida contigo”, dijo tras afirmar que disfruta mucho de su trabajo con Chiquis, al punto que lo ve como un hobby. “Es entretenido y cada día aprendo algo nuevo estando a tu lado”, recalcó.

Por su parte, Chiquis valoró todo el apoyo que le ha entregado, revelando que incluso en una ocasión que tuvo una “situación” con su ex, Noemí intervino para ayudarla. “Mejor no ahondaré en lo que sucedió, pero ella estuvo ahí para mí”, afirmó sobre su asistente, a quien afirma considera su amiga.

La artista también contó que durante una época decidieron separarse y cada una tomó su rumbo, pero tras darse un tiempo optaron por volver a trabajar juntas. “Fue bueno habernos dado ese tiempo, ambas valoramos cosas de la otra y hoy tenemos una mejor comunicación, nos decimos todo lo que nos molesta y nos disculpamos cuando cometemos errores”, explicó.

Sobre el futuro, Noemí señaló que no se imagina trabajando para otra persona, mientras que Chiquis afirmó que si llega a contratar a otra asistente será solamente para que le ayude a su apreciada Noemí. “Se que tiene mucho que hacer, a veces llega a mi casa a las 9 de la mañana y se va a las 10 de la noche”, relató.