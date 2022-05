Chiquis revela que podría tener una relación con su papá, con una condición

Chiquis reveló que sí podría tener una relación con su papá, quien cumple una condena de 35 años de prisión por haber abusado de ella sexualmente. La artista solo tiene una condición para José Trinidad Marín, el hombre que le dio la vida y con el que no ha hablado desde que tenía 13 años.

La artista habló de la dura situación con su papá en las entrevistas que hizo en México para promover su disco “Abeja Reina”. Con una paciencia admirable y sin dejar la sonrisa que mantuvo en su cara hora tras hora, Chiquis recordó lo terrible que fue contarle a su madre lo que su papá le había hecho, mantener la situación abierta durante los 10 años que Marín estuvo prófugo de la justicia y volver a revolver la herida durante el juicio en su contra.

“Fue muy difícil tener que hablar de detalles frente a mi mamá y a toda mi familia, y a la familia de él, que también son mi familia”, confesó la artista.

Jenni Rivera confeso por primera vez el Abuso De Sus Hijas Y Su hermana | Entrevista Completo JenniRivera confeso por primera vez el abuso de su ex-marido Trino a su hermana y sus hijas a Charytin Aqui recordamos esa entrevista . ⏰ RECORDATORIO: 🔔 No Olvides Activar La Campanita Después De Suscribirte A Este Canal, Para Que Recibas Una Notificación Por Cada Vez Que Se Suba Algún Vídeo. . . #jennirivera #ladivadelabanda… 2021-02-26T19:56:06Z

De los tres hijos que Jenni Rivera tuvo con Trino Marín la única que tiene una relación con él es Jacqie, la segunda. El tercero Mickey no quiere ni oír nombrar a su papá.

Su hermana ha abogado por su padre ante Chiquis. Incluso, llegó a prácticamente obligarla a hablar con él por teléfono la mañana de su boda, lo que “se sintió muy extraño”, confesó la artista. “Fue la primera vez que hablé con él desde que él desapareció prófugo de la justicia cuando lo fueron a arrestar”, indicó.

Aun así, Chiquis aseguró que no siente rencor por Trino Marín e incluso consideraría tener una relación con él, gracias a los años haciendo terapia psicológica para superar el abuso sexual y otros episodios de su vida.

. “La gente no entiende cómo puedo decir eso sobre alguien que me hizo mucho daño. La verdad es que él era muy buen papá durante el día. Durante la noche era que pasaba todo, se transformaba”, explicó. El recuerdo de lo que compartieron como padre e hija sería la base de un eventual contacto constante en el futuro.

El problema que aun tiene Chiquis con su papá es que jamás le ha pedido perdón. “Si él viene y me dice perdóname hija, no tendría problemas en tener una relación con él. Lo que pasa es que él nunca ha aceptado que las cosas que me hizo pasaron. Él sigue actuando como si no es cierto. Entonces así no puedo”, explicó la artista.

En ocasiones pasadas, Chiquis había contado que su padre le tenía prohibidas las visitas porque consideraba que todo lo que había sufrido era culpa de ella.

Marín abusó primero de Rosie Rivera y luego de Chiquis. La artista no sabe si su hermana Jacqie pasó por lo mismo, porque “ella no se acuerda de nada”. Cuando las dos víctimas le contaron a Jenni Rivera lo ocurrido, La Diva de la Banda lo denunció a la policía y logró que se emitiera una orden de arresto, pero Marín logró evadir a las autoridades por más de una década.