El Chapo de Sinaloa vuelve a meter la pata al hablar de Chiquis

El Chapo de Sinaloa volvió a hacer complicadas declaraciones en torno Chiquis. El artista lleva tiempo como un público admirador de la hija de Jenni Rivera, que lleva casi una década trabajando en su carrera como cantante y compositora del regional mexicano y su colega no ha dejado de notarlo.

En una entrevista en el programa “Hoy”, que se transmite en las mañanas en Televisa y al mediodía en Univision, El Chapo de Sinaloa habló de Chiquis y sorprendió por las palabras que le dedicó a la cantante de “Abeja Reina”. En especial, porque en el pasado el artista no había sido tan agradable con ella.

El Chapo de Sinaloa y Chiquis

En junio de 2021, El Chapo de Sinaloa se vio en una complicada situación por criticar a Chiquis. La artista había publicado unas imágenes de su trasero para promover una crema de Be Flawless”, su empresa de cosméticos.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este dilema”, escribió Chiquis en su momento.

Al ver las imágenes, El Chapo de Sinaloa escribió criticando la foto de Chiquis: “No puedo resistirme a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñado el culo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena.¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”.

La disculpa de El Chapo de Sinaloa

La reacción de los fans de Chiquis, primero, y de muchas mujeres, posteriormente, fue tan intensa, que El Chapo de Sinaloa decidió disculparse.

“En ese momento cuando hice screenshot a una foto que en ese momento me llamó la atención como hombre porque me encantan las mujeres. Cuando se trata de mirar algo que está al extremo se me salió comentar algo. Quiero pedir disculpas por un par de frases que utilicé, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público y el mundo no me vi muy bien”. A mí me importa un comino lo que haga la gente. Las mujeres síganse exhibiendo, las que así les funciona, las que se pueden vender de esa manera síganse desvistiendo y enseñando lo que quieran, que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento. Caí en la trampa de unos glúteos hermosos y que dejé fluir mis emociones en ese momento. No supe de quién era, simplemente los consumí, los hice parte de mí porque lo subí a mi muro y expresé ciertas cosas”.

Luego, el artista expresó su admiración por Chiquis cuando puso una foto en video y se declaró posteriormente fan de ella.

Play

EL CHAPO DE SINALOA NO SE ARREPIENTE DE CHULEAR A CHIQUIS RIVERA El Chapo de Sinaloa hablo de todas las criticas que recibió al chulear las fotografías que ha subido Chiquis en bikini el cantante dijo que jamas le falto el respeto a nadie y solo admira la belleza femenina. #elchapodesinaloa #chiquisrivera #piropo SUSCRÍBETE PARA SABER MAS DE TUS ARTISTAS FAVORITOS 2021-12-31T02:30:08Z

El Chapo de Sinaloa termina de rendirse a los encantos de Chiquis

Esta semana, cuando en “Hoy” le preguntaron sobre Chiquis, el artista expresó: “Se está hablando de una persona que admiro, que amo, que adoro sin que ella lo sepa porque es una chiquilla que yo la vi crecer desde chiquitita y mirarla convertida en un símbolo sensual o sexual”, indicó.

Cualquiera que incluya en la misma frase las frases “la vi crecer” y “símbolo sexual” está haciendo declaraciones complicadas. Afortunadamente, Chiquis es una mujer que celebró su cumpleaños número 37, pero incluso así suena inadecuado.