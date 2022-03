Chiquis le sigue los pasos a Kim Kardashian en su divorcio

Ante las complicaciones de su divorcio de Kanye West, los abogados de Kim Kardashian usaron la figura legal de la “bifurcación” para poder seguir adelante con la disolución del vínculo matrimonial y no mantenerlo atado a la parte económica y de custodia de los hijos de la separación. Chiquis, que lleva casi el doble del tiempo que la empresaria y estrella de reality TV intentando divorciarse, le seguirá los pasos.

Según el calendario de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Janney Marín (el nombre legal de Chiquis) y su aun marido Lorenzo Emmanuel Mendez tienen una cita ante el juez en un mes. La razón que se establece en el sumario es “Bifurcación”. Como en el caso de Kardashian, esto significa que la artista está pidiendo que se separen los elementos del divorcio. ¿Será que ese día se anunciará finalmente que ya no son marido y mujer?

A estas alturas, Chiquis lleva más tiempo tratando de separarse legalmente de Méndez que lo que estuvo casada con él. La pareja contrajo matrimonio el 29 de junio de 2019. Llevaban varios meses separados cuando los abogados de ella presentaron ante la corte la demanda de divorcio el 19 de octubre de 2020.

Desde entonces, Chiquis ha luchado por acelerar el proceso, mientras que Méndez parece estar haciendo todo lo contrario. Según el equipo de la empresaria y artista, es él quien ha fallado en comparecer ante la corte cuando ha sido convocado y no ha presentado documentos exigidos por el juez para emitir la sentencia de divorcio.

Fuentes cercanas a Méndez han manifestado que le están pidiendo “informes detallados sobre sus estados financieros, lista de bienes, gastos, ingresos y deudas, así como declaraciones de impuestos de los últimos años”.

Él mismo dijo con tono de broma: “Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro, yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles por ahí”.

Ante esas declaraciones, Chiquis explicó a la prensa que los estados financieros de Lorenzo no son solicitados por su equipo para pedir algún pago. “ No tengo nada que pedirle a nadie. Gracias a Dios yo trabajo por lo mío. Nada que pedirle. Eso es parte de un divorcio, eso se lo pide la Corte, yo no pido nada, eso es parte del proceso”.

De acuerdo a abogados californianos consultados por AhoraMismo.com, Chiquis está diciendo la verdad. Aunque Chiquis y Lorenzo Méndez se habrían casado con un contrato prenupcial de separación de bienes, la pareja trabajó junta en varios proyectos y en esos casos, para la disolución de la sociedad conyugal los jueces les piden los documentos financieros a los dos. La idea es asegurarse de que ambos cónyuges están diciendo honestos en cuanto a sus ingresos y gastos. Es un proceso engorroso, pero necesario.

Sin embargo, es obvio que Chiquis ya quiere su soltería. Su relación con el fotógrafo y empresario Emilio Sánchez parece ir viento en popa y hasta ha dicho que él ha resucitado su deseo de ser madre. En este sentido, tiene toda lógica del mundo que quiera que el juez apruebe la bifurcación. Esto la declararía divorciada, aunque sigan los atrasos de papeles para la división de los bienes e ingresos.

Pero además, la artista ya prepara un regreso a los escenarios musicales por todo lo alto. Chiquis es una de las figuras principales de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), que se transmitirán el 23 de abril en la cadena Telemundo. Además, ha dicho que pronto saldrá su próximo disco.

Sería ideal, claramente, que comenzara una nueva etapa en su carrera sin todas las ataduras que le pesan. Veremos si tiene tanta suerte como Kim Kardashian, quien logró en que fuera aprobada la bifurcación y ya es una mujer soltera nuevamente.