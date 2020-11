Chiquis y Carolina Sandoval se vengan de quienes las llaman “gordas” [FOTOS]

Sin ponerse de acuerdo, pero con el mismo desparpajo, Carolina Sandoval y Chiquis tuvieron la misma irreverente respuesta para los que las llaman de “gorda”y critican sus cuerpos. Las celebridades llevan años recibiendo comentarios negativos y hasta acoso en las redes por su figura.

Sin embargo, no se han dejado amedrentar y las frases hirientes y hasta ofensivas se han convertido en incentivos para presumir sus curvas y, en el caso de Sandoval, hasta su celulitis.

Además, han hasta creado empresas exitosas en torno a sus curvas. Sin embargo, las respuestas más fuertes las dieron durante el último fin de semana de octubre 2020.

Chiquis mandó un fuerte mensaje

Mientras que mucha gente aprovecha Halloween para transformarse en su personaje soñado, Chiquis y Carolina, también conocida como “La Venenosa”, usaron el fin de semana de Halloween o la “Noche de Brujas” para responder a quienes las critican por sus cuerpos.

La cantautora y empresaria, hija de Jenni Rivera, se vistió de la famosa Miss Piggy, la alocada cerdita del “Show de los Muppets”. Sofisticada y muy rubia, la cochinita y eterna enamorada de la Rana René celebra constantemente su belleza.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas como a mi me ha pasado muchas veces, por su físico! Hoy soy la súper power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza!!! Happy Halloween GRACIAS A TODAS LAS MUJERES QUE ME DAN FUERZA PARA SEGUIR DE PIE!!!”, escribió la artista.

Carolina Sandoval fue más obvia

La Venenosa se metió literalmente en la piel de una cerda y hasta paseó por Miami dentro de su disfraz.

La expresentadora de “Suelta la Sopa” se decantó por un disfraz de la cochinita Peppa, mejor conocida como Peppa Pig, de los cuentos de niños y uno de los personajes favoritos de su hijita, la pequeña Amalia.

Menos obvia, pero más evidente, Sandoval acompañó sus imágenes con la frase “A quien pueda interesar”.

Los comentarios fueron impactantes

Los fans de ambas famosas las apoyaron

No es la primera vez que coinciden

Cuando Carolina Sandoval fue despedida de “Suelta la Sopa”, Chiquis participó en las entrevistas que transmitió en vivo en Instagram. En uno de los episodios las dos se confesaron y contaron sus intimidades y su relación con los rechazos y los escándalos públicos.

“Como ya saben lo que me gusta la comida, no podía faltar esta charla entre mujeres curvilíneas, seguras llenas de amor y celulitis pero con mucho tema para contar. Porque a nosotras no nos define una talla, pero sí nos importa sentirnos bien sin sacrificar lo que nos gusta, los tacos, las tortillas y el tequila. Ojo a su dieta de los 21 días”, expresó entonces La Venenosa.

“Estamos pompudas, de piernas grandes… a los hombres, a nuestros esposos les gusta eso, así que yo no me preocupo, a él no le falta nada, le sobra”, dijo Chiquis quien en esa época se acababa de reconciliar con Lorenzo Méndez.