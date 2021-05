Murió Chi Modu, estrella del hip hop: ¿Cómo murió el artista de 54 años?

Chi Modu, reconocido fotógrafo icónico de la escena Hip Hop, murió a la edad de 54 años, dejando luto en el mundo artístico. El artista es conocido por sus fotos legendarias de estrellas de rap como Tupac Shakur.

Tras conocerse la noticia, saltaron a las redes múltiples preguntas como ¿cuál fue la causa de su muerte? y ¿cómo murió Chi Modu?, pero eso no está claro.

TMZ se refirió a Chi Modu como “uno de los fotógrafos más famosos de la historia del hip-hop”, cuyas icónicas imágenes de artistas famosos de la década de 1990 lo convirtieron en una leyenda”.

El sitio de entretenimiento calificó su muerte como “impactante”, debido a su corta edad. Los detalles de su muerte, como dónde y cómo murió, actualmente no están claros.

HipHopDx informó que pudo haber muerto de cáncer de estómago, pero esto no se ha confirmado.

La triste noticia llegó a través de la página de Instagram de Chi Modu el 22 de mayo de 2021.

Su página está llena de fotografías icónicas de artistas de hip hop vivos y muertos, como esta imagen de Tupac Shakur. También fotografió a artistas que van desde The Notorious B.I.G. hasta Snoop Dogg. Según TMZ, esta foto de Chi Modu de Shakur es una de las más famosas. La portada de un álbum de Mobb Deep en 1995 también le valió la fama.

“Nuestros corazones están rotos”, escribieron los seres queridos de Chi Modu en Instagram, anunciando su muerte.

La leyenda con la publicación de Instagram decía: “Nuestros corazones están rotos … Continuamos la lucha © 💪🏾”. La publicación contenía un fondo negro con las fechas 1966-2021.

“La familia solicita privacidad en este momento”, continuó la publicación de Instagram. Su última publicación antes de esa llegó dos semanas antes de su muerte. “Las imágenes se quedan … ‘94”, decía el posting.

HipHopDx informó que Modu nació en Lagos, Nigeria y se crió en Nueva Jersey. Era un estudiante de fotoperiodismo en la Universidad de Rutgers e hizo su entrada en el mundo del hip hop, a través de Source, una revista entonces considerada la “Biblia del Hip Hop”, según HipHopDX.

Le dijo a ese sitio: “Cuando lo estaba haciendo, el Hip Hop todavía era extraño. Lo bueno de esto era que éramos una comunidad de forasteros, pero nos divertíamos mientras cambiábamos el mundo. No fuimos bienvenidos. Entonces, nos quedamos en nuestro propio carril. Eso es lo que hizo el Hip Hop y eso fue crear su propio carril. Por eso veo la diferencia de lo que hice en los últimos años”.

Amigos y fanáticos llamaron a Chi Modu un “alma inusual” y “el ser humano más amable”

Los tributos fluyeron en la página de Instagram de Chi Modu, con comentarios como:

“El ser humano más bondadoso. 💔💔💔”.

“Siempre apreciaré nuestras conversaciones, querido amigo. Alma inusual”.

“¡¡¡Estoy muy triste!!! Descanse en paz, increíble humano 💔”.

"Fue una bendición absoluta para todos nosotros, una leyenda en el sentido más auténtico. Su habilidad como narrador se ve eclipsada por su bondad como ser humano".





El sitio web de Chi Modu explica: “Chi tomó una cámara por primera vez cuando era estudiante en Rutgers. Después de perfeccionar sus habilidades en el Centro Internacional de Fotografía, aterrizó en The Source, que fue la revista definitiva de la cultura hip hop. Fue aquí donde Chi desarrolló relaciones con los íconos más importantes del movimiento hip hop, incluidos Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Mary J. Blige y L-L Cool J, la mayoría de los cuales aún no eran famosos”.

La biografía agrega: “Además de tomar más de 30 fotos de portada en The Source, Chi pudo capturar a los músicos en momentos sinceros e inesperados, debido a su manera cautivadora y su perspectiva única. Sus fotos incluyen algunas de las imágenes más memorables y revolucionarias de esa época, como Tupac Smoking y Biggie WTC (frente a las World Trade Towers). No solo hizo una crónica y definió la fase más importante del movimiento hip hop, ahora una fuerza global, sino que también pudo definir a los artistas y mostrarlos como personas reales, en lugar de celebridades unidimensionales”.

