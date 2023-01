La ex jueza invitada de “Dancing With the Stars”, Cher, fue vista caminando en Beverly Hills con su novio, el ejecutivo musical Alexander “AE” Edwards, y ella pareció confirmar los rumores de que los dos están comprometidos.

La cantante de “Believe” inicialmente provocó rumores sobre un posible compromiso cuando compartió una foto de un anillo de diamantes en forma de pera el Día de Navidad 2022. “NO HAY PALABRAS”, escribió la cantante en la publicación en Twitter. Solo un mes antes, Cher tuiteó una foto de Edwards con la leyenda “Alexander” seguida de un emoji de corazón rojo, lo que aparentemente confirma la relación de la pareja.

A pesar de compartir la foto de un anillo, Cher aún tenía que confirmar que ella y Edwards estaban comprometidos. Pero el 19 de enero de 2023, un reportero de TMZ se encontró con Cher, de 76 años, y su novio, de 36 años, y les preguntó cómo iba el compromiso.

“Va bien, va bien”, respondió Cher al momento de ser cuestionada sobre su compromiso.

Esto es lo que necesitas saber:

Cher se rió de las preguntas sobre su boda

Cher, quien mostró el rumoreado anillo de compromiso en su dedo, respondió a las preguntas de los paparazzi mientras ella y Edwards se abrían paso entre la multitud de camino a una cena. Pero a pesar de que aparentemente se confirmó el estado de compromiso de la pareja, la actriz ganadora del Óscar no ofreció ningún detalle sobre posibles próximas nupcias.

Cuando un reportero le preguntó: “¿Cuándo es la boda?”, Cher se rió y descartó la pregunta antes de posar para una foto con un fanático y luego entrar con Edwards a Avra, un restaurante mediterráneo.

Cher ha defendido su romance con Alexander Edwards

Play

Video Video related to cher confirma su compromiso: ¿quién es su prometido? 2023-01-31T12:34:08-05:00

Desde que anunció su relación con Edwards en noviembre de 2022, Cher ha recibido comentarios negativos de fanáticos que cuestionaron la diferencia de edad de la pareja, las intenciones de Edwards y su rumoreado historial de infidelidad con su ex novia, la modelo Amber Rose.

En una ocasión, Cher recurrió a Twitter para responder a las preocupaciones de sus fanáticos.

“Él tiene 36 años y al final vino detrás de mí, hasta que nos encontramos en el medio. Él es el constante, yo soy la nerviosa. Nos amamos… MUJERES NUNCA SE RINDAN. Ninguno de los dos quería hacer LARGO UN VIAJE”, tuiteó la cantante durante el 23 de noviembre de 2022.

Unas semanas más tarde, Cher estuvo en “The Kelly Clarkson Show” para una entrevista. Durante su encuentro con la ganadora de “American Idol” que se convirtió en una presentadora de un programa de entrevistas, Cher defendió su decisión de salir con un hombre más joven.

“Si no hubiera conocido a hombres más jóvenes en mi vida, nunca habría tenido una cita porque a los hombres mayores simplemente no les gustaba mucho”, le dijo Cher a Clarkson. “He tenido un par de novios que rondaban mi edad, pero simplemente no les caía bien por alguna razón. Tal vez a los hombres más jóvenes no les importe si eres divertida o escandalosa o si quieres hacer cosas estúpidas y si tienes una personalidad fuerte. No voy a renunciar a mi personalidad por nadie”.

En la década de 1980, la famosa cantante de “If I Could Turn Back Time” salía con hombres más jóvenes, lo que llevó a Vanity Fair a llamarla “la puma original”. Sus parejas románticas anteriores de mayo a diciembre incluyeron al actor Tom Cruise, el exguitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, y Rob “Bagel Boy” Camilletti, a quien una vez describió como “posiblemente el único amor verdadero de su vida”, según la revista People.

Cher estuvo casada con el cantautor Sonny Bono desde 1964 hasta 1975 y con el músico Greg Allman desde 1975 hasta 1979.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.