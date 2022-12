La cantante Cher recibió un asombroso anillo en Navidad: ¿Se casa?

La cantante Cher ha recibido un regalo muy especial para esta Navidad por parte de su novio 40 años menor, Alexander Edwards. El asombroso regalo lo público la artista y encendió las alarmas de una posible boda a la vista.

Cher, 76, Holds Hands w/ 36-Year-Old Alexander Edwards Does Cher have a new man in her life? The 76-year-old was spotted out hand-in-hand with 36-year-old Alexander Edwards on Wednesday in Los Angeles. The pair bone donned all-black ensembles for the outing. 2022-11-03T21:24:41Z

La intérprete del tema “believe” dio a conocer el sorprendente anillo que recibió por parte de su novio, Alexander “AE” Edwards. A través de sus redes sociales, Cher reveló el regalo que le dio su novio durante la Navidad.” No hay palabra” para luego desviar la atención “Publiqué esto porque sus uñas son geniales.”, escribió la interprete dejando abierta la duda sobre una posible boda.

¿Cher se casa con su novio 40 años menor?

La famosa cantante quiso darle un giro al momento al hacer énfasis al diseño de sus uñas pero realmente el protagonista fue el increíble anillo que recibió en navidad por parte de su novio, Alexander “AE” Edwards de 36 años. Aunque los rumores apunta que este increíble regalo se trata de un anillo de compromiso aún la pareja no han confirmado la noticia.

El ejecutivo musical, Alexander “AE” Edwards fue fotografía en Los Angeles con la estrella de la música, posteriormente, la cantante recibió críticas por la diferencia de edad pero parece que esto no fue una limitante, Cher respondió en Twitter con una serie de tuits que implicaban que no le molestaba la diferencia de edad y en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: “Alexander ❤️”. Cuando se le cuestionó sobre si él era su “nuevo hombre”, respondió con un emoji “🥰”, y a otro usuario de Twitter, simplemente dijo: “El amor no sabe matemáticas”.

Cher Dishes On New Boyfriend: 'He's Fabulous' "On paper it's kind of ridiculous, but in real life… he's fabulous." Cher opens up about her new relationship, praising her boyfriend for being kind, smart and talented, and dishes on why she prefers to date younger men. Tune in today for more with Cher. #KellyClarksonShow #Cher Subscribe to The Kelly Clarkson Show: bit.ly/2OtOpf8 FOLLOW… 2022-12-02T10:00:21Z

Alexander “AC” Edwards es un productor musical que trabajó como ejecutivo musical en Universal Music Group, uno de los tres principales sellos discográficos de la industria junto con Sony Music y Warner Music Group. Algunos de los artistas en su lista incluyen a Post Malone, Billie Eilish y Ariana Grande así lo reseñó People. Mientras que Cher en una reciente entrevista habló de se relación y la catalogó como de “fabulosa”. “Pero en la vida real, nos llevamos muy bien. Es fabuloso. Y no le doy a los hombres cualidades que no se merecen”.

¿Cuántas veces se ha casado Cher?

La cantante y actriz americana, Cher, estuvo casada anteriormente con Sonny Bono entre los años 1964 a 1975, luego tuvo un segundo matrimonio con Gregg Allman de 1975 a 1979. La ganadora del Grammy dio tiene dos hijos fruto de sus dos matrimonios Chaz, de 53 años, y Elijah, de 46. Ahora se espera que para el 2023 la intérprete vuelva a llegar al altar y solo falta que ambos confirmen su compromiso.