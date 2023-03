CHAMPIONS representa el triunfo contra todo pronóstico: Entrevista a Cheech Marín

La película Champions, protagonizada por Woody Harrelson, llega en un momento en el que el cine necesita cintas de contenido más amable. Esas que reflejen la empatía que como sociedad tanto necesitamos y parece que cada vez más se nos escapa de las manos a una velocidad vertiginosa.

Pero esta película, parece desde sus primeros minutos, recordar precisamente de qué estamos hechos. Un remake de la cinta española seleccionada para representar al país en los Oscars de la Academia en el año 2018 que lleva el mismo nombre, cuenta la vida de “Marco”, que atraviesa numerosos problemas profesionales y personales, y tras su despido como entrenador de su equipo de baloncesto y, en estado de embriaguez, sufre un accidente de tráfico que le conlleva una grave multa.

Marco deberá escoger entre 18 meses de cárcel o 90 días de servicios comunitarios entrenando un equipo de baloncesto llamado “Los Amigos”, integrado por deportistas con diversas discapacidades. En un primer momento, la noticia no será bien aceptada por el protagonista, pero con el tiempo se dará cuenta de todo lo que le queda por aprender de estas personas.

Cheech Marín: Esta película fue una enseñanza

La leyenda del cine, Cheech Marín, forma parte de esta nueva versión que ya está en los cines de Estados Unidos, en el papel de Julio, el que maneja el lugar en donde este equipo tan especial enseña, y el encargado de darle más de una lección al personaje principal, interpretado por Woody Harrelson.

En AhoraMismo pudimos conversar con Cheech Marín sobre la importancia de una cinta como esta en los momentos que vivimos como sociedad, algo tan necesario como la verdadera diversidad en Hollywood, (cosa que él en lo personal ha vivido muy de cerca) y por supuesto, como se siente haciendo cine en este punto de su carrera.

Algo que también destacó Marín fue la ética profesional y el desempeño impecable de los chicos especiales que se sumaron al proyecto, llamándolo una enseñanza que le quedará de por vida.

CHAMPIONS – Official Trailer [HD] – Only In Theaters March 10 Their best shot is his last shot. 🏀 #Champions starring Woody Harrelson is only in theaters March 10. Woody Harrelson stars in the hilarious and heartwarming story of a former minor-league basketball coach who, after a series of missteps, is ordered by the court to manage a team of players with intellectual disabilities. He soon… 2022-12-05T16:00:08Z

El Elenco de CHAMPIONS

Woody Harrelson como Marcus, un coach de basketball con muchos problemas

Kaitlin Olson como Alex, la hermana de Johnny y el interes amoroso de Marcus

Matt Cook como Sonny, el coach asistente

Ernie Hudson como Phil Perretti, amigo de Marcus y Coach compañero

Cheech Marin como Julio, el manager del centro recreacional en donde se llevan a cabo las prácticas

Mike Smith como el abogado McGurk

Scott Van Pelt como él mismo

Jalen Rose como él mismo

El equipo

Madison Tevlin como Consentino

Joshua Felder como Darius

Kevin Iannucci como Johnny

Ashton Gunning como Cody

Matthew Von Der Ahe como Craig

Tom Sinclair como Blair

James Day Keith como Benny

Alex Hintz como Arthur

Casey Metcalfe como Marlon

Bradley Edens como Showtime