Celia Lora se confiesa: ¿Quién quiere que gane La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos es la nueva apuesta en realities de la cadena Telemundo, en donde, desde hace seis semanas, iniciaron 16 celebridades confinadas en una mansión ubicada en un lugar desconocido, allí, a base de diferentes retos y valiéndose de ciertas estrategias, irán eliminando uno a uno hasta que sea sólo una celebridad afortunada, la que se lleve los 200,000.00 en efectivo.

Al convivir 16 fuertes personalidades, acostumbradas al aplauso y al lente de las cámaras, es inevitable que, tal como reza el slogan de la casa “todo suceda”, y en efecto así ha sido. Romances, intrigas, peleas y mucho drama es el pan nuestro de cada día en el reality que se transmite de lunes a viernes a partir de las 7pm / 6pm Centro por Telemundo.

Mucha polémica en “La Casa de los Famosos”

Cuando hablamos de personalidades fuertes, una de las más es Celia Lora. La influencer, actriz y modelo mexicana, hija del rockero Alexis Lora, del grupo El Tri, tuvo hasta su eliminación una participación muy polémica con sonadas peleas contra Anaí, Pablo Montero y Alicia Machado, pero quizás la más fuerte fue la última, en donde se enfrentó al actor Roberto Romano.

Esta disputa contra Romano continúa incluso con Celia estando fuera de la casa. Fue ella misma la que aseguró que el actor habría armado un complot en su contra para que fuera eliminada, y que a diferencia de sus compañeros, ella “sí está clara sobre las verdaderas intenciones” de su compatriota mexicano.

“Roberto, mi amor, las caretas se caen mi rey, mi vida y yo te puedo perjudicar mucho más afuera de lo que te hacía adentro. Sigue tratando de manipular a todos los que tienes a tu alrededor porque pronto se van a enterar.” Fue el polémico mensaje de Celia a Roberto que dejó a todos los participantes boquiabiertos.

Con Alicia Machado, Celia dijo no tener mayor problema. Llegando a decir que lo que sucedió entre ambas fue producto de la convivencia y la controversia típica de este tipo de programas de televisión: “Si yo realmente tuviera un [problema con ella], lo hubiera provocado. Yo no tengo nada en contra de ella. Esa no es mi vida real, era un programa de televisión,” dijo.

Celia Lora se confiesa: ¿Quién quiere que gane La Casa de los Famosos?

Pero así como Celia aclaró sin tapujos con quién ya una vez que abandonó la casa no tiene ningún problema, también de forma contundente aseguró que si bien no le importa quien resulte ganador pues cualquiera podría, si saber quien no quiere que se quede con el premio de 200,000.00 dólares en efectivo: Roberto Romano.

“Quiero que gane quien sea menos él“, dijo Lora refiriéndose a Romano.

Es que ya es bien sabido que el actor mexicano, durante su estancia en la casa, ha estado en una constante estrategia para ir eliminando participantes a modo de que sea él quien llegue hasta el final.

Lo cierto es que a medida que pasan los días, La Casa de los Famosos se pone cada vez más intensa, y todo el drama, la emoción y los roces, se hacen cada vez más evidentes.