Estas celebridades se comprometieron en San Valentín ¡Conócelas!

El 14 de febrero es una fecha especial para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Estas celebridades no tienen duda de eso, ellos decidieron sellar su amor en un día tan importante, conoce qué celebridades dijeron el “sí acepto” y consolidaron su amor.





El día de San Valentín es la fecha dedicada al amor, por tal motivo, en AhoraMismo recopilamos algunas de las parejas que se han comprometido y han sellado su amor quizás para toda la vida.

1.Salma Hayek y François-Henri Pinault

La actriz se casó en secreto en el año 2009 en París, con el empresario François-Henri Pinault, la pareja decidió sellar su amor en el ayuntamiento del sexto distrito de París, una fecha especial para cupido. Ellos se enamoraron en Venecia en el 2006, fueron padres de Valentina (homenaje al santo). En abril tuvieron una boda religiosa en el palacio Grassi de Venecia, actualmente tienen 12 años de casados. Hayek ha dicho que el secreto para mantener dicha relación es dirigir la atención y la energía a solucionar un problema de pareja, en lugar de culparse mutuamente.





2.Adriana Lima y Marko Jaric





La supermodelo brasileña Adriana Lima y musa de muchos desfiles de “Victoria ‘s Secret” se comprometió con el baloncestista serbio Marko Jaric, cupido hizo de las suyas cuando el deportista le entregó un anillo de compromiso en el año 2008, en el cumpleaños de la modelo. Se casaron en el 2009 especialmente en el día de San Valentin. En noviembre del mismo año nació Valentina (homenaje al santo) y tres años después, Sienna. En el 2015, se divorciaron sin escándalos, confirmando que el amor no es para toda la vida.

3.Cristina Aguilera y Matthew Rutler





Otra historia de amor es sin duda , la de Cristina Aguilera y Matthew Rutler, ambos se conocieron cuando la cantante trabajó en la película “Burlesque”, se comprometieron un 14 de febrero, ellos se relacionaron en el 2010, cuando ella, recientemente separada de su exesposo Jordan Bratman, se encontraba rodando el famoso musical, en la que Rutler era asistente de producción. De esta manera, la cantante neoyorquina es la propia protagonista de una verdadera historia de amor.

4.Calista Flockhart y Harrison Ford





Para el amor no hay edad, y solo se necesita tener las ganas de estar juntos, es el caso del actor de “Indiana Jones” Harrison Ford el cual le propuso matrimonio a , Calista Flockhart,su pareja por muchos años. Es el 14 de febrero de 2009 una fecha que sin duda marcó la vida de los actores, ellos se casaron en 2010 en la Governor’s Mansion de Santa Fe en Nuevo México. Actualmente Ford tiene 77 años y Flockhart 55 años, demostrando que cuando el amor llega no hay ni hora ni fecha en el calendario. con más de 18 años juntos conforman unos de los matrimonios consolidados de Hollywood.

5.Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch





El actor Benedict Cumberbatch reconocido por protagonizar la famosa cinta “Doctor Stange” dijo sí acepto con su ahora esposa la directora de teatro Sophie Hunter, ellos se conocieron en el set de la película “Burlesque Fairytales” en el año 2009, pero no empezaron a salir hasta 2013. En 2015 celebraron el Día de los Enamorados por todo lo alto, casándose en una boda de cuentos de hadas en Inglaterra. Actualmente tienen dos hijos y siguen apostando por una amor para toda la vida.





Aunque el amor se celebra todos los días, tenemos una fecha especial para dedicarle siempre una muestra de cariño a nuestra gente más cercana. Estas celebridades decidieron inmortalizar importante fecha comprometiéndose en el día de San Valentín.