Muerte de la cantante Tina Turner: ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

Tina Turner, la legendaria cantante, ícono de la música, murió a los 83 años, según una publicación del 24 de mayo de 2023 que fue colgada en su página de Facebook.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner”, decía el comunicado en Facebook. “Con su música y su ilimitada pasión por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

La causa exacta de la muerte de la artista no estaba clara todavía y aunque la declaración de Facebook no especificó la razón de su deceso, el Daily Mail informó que Turner murió “después de una larga enfermedad no especificada”.

Play

Tina Turner – The Best (Live in Barcelona, 1990) Tina Turner gives it her all for The Best live performance on her Foreign Affair: The Farewell Tour in 1990. What is your all time favourite Tina performance? Comment below! Exclusive Tina Turner Merchandise: tinaturner.store/ Subscribe to the Tina Turner channel for her amazing music videos, exhilarating live performances, interviews and much more here: lnk.to/TinaTurnerYTSubscribe… 2022-08-25T17:00:05Z

Sin embargo, según Telegraph, Turner fue “diagnosticada con cáncer intestinal en 2016” y recibió un trasplante de riñón en 2017.

Tina Turner murió en su casa de Suiza después de años de problemas de salud

Según The Independent, Turner “murió en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n’Roll’, ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, dijo un comunicado de su representante a The Independent.

Play

Tina Turner – Proud Mary (Live from Arnhem, Netherlands) The official live video for Tina Turner – Proud Mary. Listen to Tina Turner’s greatest hits and more here: lnk.to/TinaTurnerGreatestHits Taken from Tina Turner’s live concert at the GelreDome in Arnhem, Netherlands on March 21, 2009, where she also performed other hits such as What’s Love Got To Do With It, Proud Mary and River… 2019-11-22T11:49:21Z

USA Today informó que Turner “ha vivido una vida solitaria mientras luchaba contra la mala salud, incluido un derrame cerebral en 2013, cáncer intestinal en 2016 y un trasplante de riñón en 2017”.

Tina Turner escribió sobre su trasplante de riñón en su autobiografía

En 2019, Kidney Research UK escribió un extenso artículo sobre el trasplante de riñón de Turner, que fue precedido por un “tratamiento de diálisis”. Escribió sobre el trasplante en su autobiografía, “My Love Story”.

Según Kidney Research UK, los problemas de salud de Turner comenzaron con un derrame cerebral, pero “un riñón de su segundo esposo, Erwin Bach, no solo salvó la vida de Tina, sino que restauró su fe en la humanidad luego de un matrimonio abusivo de 14 años con Ike Turner”.

Play

Video Video related to muerte de la cantante tina turner: ¿cuál fue la causa de su fallecimiento? 2023-05-24T16:10:06-04:00

La cantante supo de sus problemas renales mientras estaba hospitalizada por el derrame cerebral, explicó el sitio.

“Traté de entender el propósito de mi riñón y por qué era importante. Algo, para ser honesta, era algo en lo que nunca había pensado antes”, escribió en el libro, según Kidney Research UK.

La versión original de esta historia puedes verla en Heavy.