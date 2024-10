Revelan causa de muerte del rapero Chino XL ¿Se suicidó?

Tras la repentina muerte del reconocido rapero Chino XL, de origen puertorriqueño, pero nacido en el Bronx, ahora se han revelado detalles escalofriantes sobre la causa de la muerte del cantante y actor.

El artista quien murió en el mes de julio a la edad de 51 años, dejó a sus seguidores bastante conmocionados sobre la noticia de su fallecimiento, es por ello, que pasados tres meses de su muerte, su familia ha decidido hablar y romper el silencia sobre la manera en que murió Derek Keith Barbosa, mejor conocido como Chino XL.

De acuerdo con el medio People en Español, el pasado 28 de julio 2024, Chino XL, fue hallado inconsciente en su residencia ubicada en el condado de Ventura, en California.

A raíz de esto, su familia dijo: “Ha sido la experiencia más dolorosa y personal de nuestras vidas, pero en honor al Mes de Concientización sobre el Suicidio, decidimos compartir esta verdad”.

De igual manera, en el comunicado emitido por la esposa e hijos del arista, en este se lee:

“Con la mayor y más profunda tristeza imaginable, compartimos las noticias de que nuestro querido padre decidió suicidarse y terminar con su propia vida. Ha sido la experiencia más dolorosa de nuestras vidas pero, en honor del mes por la precaución de los suicidios, hemos decidido compartir la verdad. Papá hubiera querido que esta noticia ayudara a que muchos otros permanezcan con vida”.

Con esto se confirma que Chino XL, murió por asfixia como resultado de ahorcamiento con ligaduras, según el informe de la oficina del médico forense del condado de Ventura. En el mismo informe, se conoció que Chino XL en el año 2020 fue diagnosticado con insuficiencia cardiaca congestiva y cáncer de próstata en etapa cuatro. Además, el cantante también padeció depresión durante toda su vida.

“Nuestro padre fue nuestra roca y nuestro mejor amigo. Nos alentaba y daba consuelo prácticamente a cualquiera que se cruzara en su camino y dejó esta dimensión con un legado intocable. Estamos agradecidas más allá de las palabras por el tiempo que tuvimos al lado de nuestro papá y estamos abrumadas con las muestras de cariño de todo el mundo”, añadieron sus hijos en el comunicado.

Además, la familia se refirió en dicho comunicado a People, sobre la filtración del álbum del artista. “Un individuo sin escrúpulos filtró ilegalmente el nuevo álbum de papá en Internet. Para colmo de males, las acciones despreciables de este hombre han perjudicado el lanzamiento del álbum previsto originalmente por papá en diciembre, del que una parte considerable de las ganancias se donaría a organizaciones benéficas”.

Cabe destacar que Chino XL, comenzó carrera musical a la edad de 16 años y lanzó su primer álbum Here To Save You All, en 1996. De igual forma, fue actor en las reconocidas series “Alex & Emma”, “Reno 911!” y CSI: Miami”.

Finalmente, al rapero le sobreviven sus hijas Chynna, Bella, Lyric y Kiyana.

