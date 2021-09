La Casa de los Famosos – 9 de Septiembre 2021: ¿Cómo votar por los nominados?

Los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos fueron Christian de la Campa, Celia Lora y Daniel Vargas. Esta es la tercera semana consecutiva que Christian es nominado. Mientras que es la segunda nominación para Daniel. Y Celia es nominada por primera vez. Tras ser nominados, cada famoso tiene un minuto en el confesionario para decirle al público porque se quieren quedar en la casa.

Daniel fue el primero en entrar expresó que “ya el público se puede dar cuenta que ya no es mas por convivencia sino por estrategia”. Aunque ha intentado estar neutral en los problemas en la casa, lo nominaron. “Me encantaría quedarme más tiempo aquí porque me gusta la competencia y las actividades. Me siento muy amado por ustedes…”. Daniel fue interrumpido por la Jefa de la Casa ya que se le terminó el tiempo. Luego entro Celia al confesionario y dijo: “Me quiero quedar porque estoy muy contenta cocinando con Gaby, quiero mucho a Vero….los extrañaría mucho…no sé que decir…me quiero quedar más tiempo para que me conozcan mas”. Al final entro Christian al confesionario: “Estoy aquí para invitarlos para que voten por Dani para que se quede en la casa. Me gustaría quedarme pero desde que entre quiero protegerlo”.

Abajo pueden ver el video completo de los nominados de esta semana en el confesionario.





Play



Los Nominados en el Confesionario. La Casa de los Famosos: Celia Lora, Christian de la Campa y Daniel Vargas entran en el confesionario después de saber su nominacion. #lacasadelosfamosos #lcdlf 2021-09-10T01:21:27Z

Conoce los pasos que debes a seguir para votar en “La Casa de los Famosos”

Ingresa a la sección de votación de “La Casa de los Famosos” en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

Si deseas votar, debes hacerlo exclusivamente a través del sitio web de Telemundo para que tu voto sea totalizado por la producción del reality show.

Semana a semana, el proceso de votación y eliminación es el mismo, por lo que debes seguir los mismos pasos para votar por las diversas personalidades que estarán en peligro de eliminación.

Conoce las reglas para votar en “La Casa de los Famosos”