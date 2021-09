¿”La Casa de los Famosos” transmite este jueves 23 de septiembre?

La Casa de los Famosos se encuentra en su quinta semana. En esta semana tenemos cinco nominados y entre ellos están Alicia Machado, Celia Lora, Cristina Eustace, Christian Campa y Jorge Aravena. Además de un tremendo complot que armaron algunos de los habitantes que hasta fueron sancionados. Pero eso no es todo. Una nueva habitante llegó a la casa. Tanto drama que muchos televidentes no se quieren perder lo que puede pasar después. El show transmite de lunes a viernes pero desafortunadamente no transmitirá este jueves 23 de septiembre.

Resulta que La Casa de los Famosos no transmite este 23 de septiembre porque se celebra la música latina en los Premios Latin Billboard por Telemundo. Usualmente La Casa de los Famosos transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, y termina a las 9 p.m., hora del Este.

Lo que tienes que saber:

PROGRAMA: La Casa de los Famosos

HORA: 7 p.m. ET

LUGAR: Grabado en México

CANAL: Telemundo

HABITANTES: Alicia Machado, Celia Lora, Christian Campa, Cristina Eustace, Gabriela Spanic, Jorge Aravena, Pablo Montero, Verónica Montes, Manelyk González, Roberto Romano y Gisella Aboumrad.

Complot en La Casa de los Famosos

El complot fue liderado por Roberto Romano. Usando lentejas y papelitos con los nombres de sus compañeros empezaron planificar a quien le iban a dar puntos en la noche de nominaciones. Plan que iba contra las reglas de la casa. Por lo que la noche anterior, La Jefa llamó a todos los habitantes al Confesionario para advertirles que si ejecutaban el complot, habría sanciones. Y así fue. Los famosos votaron tal y como lo habían planeado por lo que sus votos no contaron.

Aquí están los votos de los famosos de esta semana:

Christian de la Campa nominó a Celia Lora con 2 puntos y a Gaby Spanic con 1 punto. Estos votos fueron anulados.

Giselle Aboumrad nominó a Jorge Aravena con 2 puntos y a Roberto con 1.

Cristina Eustace le dio 2 puntos a Celia Lora y a Gaby Spanic con 1.

Kelvin Rentería voto por Jorge Aravena y Gaby Spanic. Estos votos fueron anulados.

Gaby Spanic nominó a Alicia Machado con 2 puntos y 1 punto para Christian de la Campa.

Pablo Montero nominó a Celia y Gaby Spanic. Estos votos fueron anulados.

Verónica Montes le dio 2 puntos a Alicia y a Christian 1.

Jorge Aravena le dio 2 puntos a Cristina Eustace y 1 a Kelvin.

Celia Lora nominó a Alicia con 2 puntos y 1 a Pablo.

Alicia Machado nominó a Gaby a Celia. Estos votos fueron anulados.

Roberto Romano nominó Gaby y Celia. Estos votos fueron anulados.

Los cinco nominados: Alicia Machado (6), Celia Lora (2), Jorge Aravena (2), Cristina Eustace (2) y Christian de la Campa (2).