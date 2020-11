Carolina Sandoval habla de las relaciones abusivas y pide a mujeres no aceptar maltratos

Una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en países de Latinoamérica es el abuso, el maltrato y los actos de violencia doméstica, tanto física, como emocional e incluso económica.

Y usando el poder que tiene, al ser una de las principales estrellas de las redes sociales latinas, Carolina Sandoval decidió levantar su voz contra el abuso a la mujer.

La llamada Venenosa, quien cuenta con gran alcance en redes y quien tiene más de 8 millones de seguidores en Facebook y casi 3 millones en Instagram, abordó el tema de las parejas tóxicas y las relaciones abusivas en un video, en el que hizo un llamado a sus seguidoras a que si están atravesando por situaciones de violencia de pareja, no se queden calladas.

“No se dejen tratar mal por un patán. Si usted tiene allí un hombre que la grita, que le habla mal, que no es adecuada la forma de dirigirse a usted: vaya y mándelo para la calle, para la porra. Renuncie a esa relación y denuncie a ese tipo, que no la merece”, comentó Carolina en su charla abierta con sus fans, advirtiendo que no caigan en la falsa idea de que quedarse en una relación abusiva es por el bien del hogar.

Mira aquí el video de Carolina.

“No te creas ese cuentico. Los hijos lo único que necesitan es que usted sea una mujer que se haga respetar. Un niño o una niña que ven a sus padre peleándose, a un papá maltratar a una mamá, lo unico que va a llevar en ese cerebro chiquitico que va a crecer, van a ser esas cositas que se quedan ahí”, advirtió la comunicadora.

La periodista pidió a las mujeres estar atentas a las señales que muestran los abusadores y dijo que hay algunos que no necesariamente golpean, pero humillan, ofenden y minimizan a sus víctimas.

“Cuando las mujeres son débiles de carácter y han apostado a una relación inservible, que más que darle y permitirle crecer en pareja, la va minimizando”, dijo la venezolana. “El abuso está disfrazado a veces de cosas: ‘que tan lindo’, ‘pobrecito es que tenía un mal día’… si me gritó, que se vayan al carajo (…)

una relación es para complementarte, no puede ser para hacerte sentir una porquería… No se queden calladas. Uno puede ocultar unas libras en una faja, el pelo mojado en una peluca, pero el maltrato no puedes ocultarlo”.

Carolina concluyó advirtiendo a sus seguidoras, que incluso hay historias de mujeres que no ponen el freno a tiempo a parejas abusadoras y terminan perdiendo la vida.

“No es fácil tomar la decisión de denunciar, de proceder para que ese ser que te maltrató a ti no pueda maltratar a otra, porque es un patrón de conducta”, dijo la conductora de televisión, enviando también un mensaje a aquellos que justifican la violencia contra la mujer.



“Hay gente que dice: ‘ella se lo buscó’. Todavia hay gente así y no hay crédito que haya gente que diga que una mujer que reciba un golpe se lo merece, por algo que hizo”, advirtió Sandoval.

