¿Carolina Sandoval imitó a Thalía?: Esto hizo en cena de lujo con su mamá y sus hijas

Carolina Sandoval quiso hacer este lunes un “Almuerzo con Caro” muy especial, y aprovechando que la celebración de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina, la querida conductora presumió de la unión y el amor que reina entre las cuatro mujeres de tres generación que hay en su familia.

La influencer preparó una deliciosa cena con pavo, pan y vegetales, con ayuda de “las Sandoval en pleno: ella, su madre doña Amalia, su hija mayor Bárbara Camila y su hijita menor Amalia Victoria… y el resultado estuvo de lujo.

Así lo mostró la venezolana, a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde de paso mencionó la influencia que Thalía tuvo en el look con el que llegó a su bella cena.

Presumiendo de su look de cabello rizado, suelto y una trencita al lado, la Venenosa mencionó que estaba llevando uno de los estilos de una de las Marías más famosas de las telenovelas de la intérprete de “A quien le importa”.

“Me dijeron que me parezco a Marimar… costeñita soy”, dijo Carolina con mucha gracia, presumiendo de un vaporoso vestido azul con blusa tipo semiombliguera y amplio escote.

Con el look capilar y su vestimenta costera, Carolina se convirtió en una “Marimar” moderna, que se robó el show y los elogios de sus fans que no pararon de hacer todo tipo de comentarios y elogios.

“Este vestidito me lo compré en una de esas noches que no podía dormir”, dijo la conductora de televisión, quien acto seguido mostró que su almuerzo especial fue elaborado en conjunto por todas las mujeres de su casa. Ella preparó el pavo, su hija Amalia puso la mesa, su madre ayudó con las salsas y los panes y su hija Bárbara Camila fue la encargada de hacer las ensaladas.

Y para aquellos que piensan que Carolina no cocina, ella aclaró que no solo lo hace con mucho agrado, sino que es muy buena con sus platillos.

“El hecho de que me la pase empintada para la cocina, no quiere decir que yo no haga las cosas que hace cualquier ama de casa”, dijo Sandoval, mostrando su pavo con el toque Carolina, y advirtiendo que le encanta ese título.

Carolina también usó el momento con su madre y sus niñas para recalcar un poderoso mensaje.

“Lo importante de esta vida es que todos estemos convencidos que la familia es lo más valioso, que no importa qué o quién, cuándo y dónde, sepan que cuando tienes un familiar en cualquier parte del mundo, tienes todo”, comentó la reina de las redes, quien lució tan bella como la costeñita más famosa de la televisión de los años 90.

