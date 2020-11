[Video]: Los 47 de Carolina Sandoval: pastel de lujo, vestido con faja y mariposas

Carolina Sandoval festejó su cumpleaños número 47 con bombos y platillos, como ella suele hacerlo, pues quienes la conocen saben que es una mujer que ama celebrar la vida. Y este año, aunque debido a las dificultades que ha dejado la pandemia del COVID, no pudo festejar de manera multitudinaria, la venezolana ha dicho incensantemente que hay que ser agradecidos por las bendiciones recibidas.

Y pese a que la fiesta esta vez fue bastante restringida, tan solo con su esposo, Nick Hernández, sus hijas: Bárbara Camila y Amalia Victoria, y su madre, doña Amalia, en un hotel en Florida, la influencer tuvo un tremendo pastel de lujo que se robó el show en redes sociales.

El pastel, de cinco pisos, fue una creación de su amiga de Laura Candeau, quien lo decoró con muchas mariposas y preciosas flores, y que según People en español, contó además con 1,500 cristales de Swarovsky, como lo presumió en la portada digital de la citada publicación.

“Laura fue la persona que me hizo el pastel. Ella sabe que estoy conectada con las mariposas, por eso hizo el pastel con las mariposas y, bueno, mi agente de viajes también lo hizo posible para que se hiciera este viaje (a Naples)”, dijo la venezolana en su entrevista con People en español.

“Sandoval hizo un pachangón privado y se consintió con un pastel adornado con figuras de mariposas y más de 1,500 cristales Swarovski que degustó en su casa en Miami. Seguidamente, se aventuró en un road trip”, m destacó la página digital.

Y al momento de apagar las 47 velitas, Carolina fue muy clara al asegurar que agradeció por la salud de su madre y por estar atravesando por un momento donde la unidad con su familia la llena de mucho goz y felicidad.

“Estoy celebrando ya 47 años, gracias a Dios. Te digo esa edad y me acuerdo cuando estaba en la etapa del colegio y pensaba que esa edad era muy, muy vieja. Eso era como lo que tenía en la cabeza y hoy me doy cuenta de que estoy en la flor de mi vida”, dijo la Venenosa. “Me siento como la mujer que siempre quise ser. Todo lo que Dios me tenía preparado me lo puso a la orden del día en esta etapa. Me siento satisfecha y agradecida a diferencia de otros años en donde era todo opulencia, [como las fiestas]”.

Sandoval mencionó además que usó Swarovski para crear el vestido que lució en su cena de cumpleaños, el mismo modelito que llevó su madre.

“El vestido negro no es un vestido, es una creación porque es un body que tiene aplicaciones de Swarovski del lado izquierdo, y es simplemente una falda que compré a diseñadores asiáticos en Nueva York, en mi visita que hice en marzo. Y me encantó la falda, porque no es para Carolina la de las curvas”, comentó la influencer.

“Quiero que la gente vea lo que hay más allá. ¿Y por qué no usar el negro? El negro no solo es para un velorio, es un color que representa lo que tú decidas”.

Sobre su atuendo, la venezolana agregó: “Para mí representa sutileza, fortaleza y decisión. Estuve muy feliz con ese vestido y lo mejor es que tengo puesta mi faja, que es mi amuleto de la buena suerte”.

