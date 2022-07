YA ES OFICIAL: Carmen Villalobos confirma su separación de Sebastián Caicedo

Quien fuera una de las parejas más sólidas y duraderas del mundo del entretenimiento en español, la que formaron Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, habría llegado a su fin después de varios meses de incesantes rumores en los medios de comunicación, sustentados por un distanciamiento de la pareja en redes sociales, en donde limitaron en su totalidad las muestras de afecto entre ambos.

La boda de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue sin duda uno de los eventos más sonados en la prensa del espectáculo del año 2019. En un verdadero paraíso bordeado por las playas de Cartagena, Colombia “La Heroica’”, fue el lugar que escogieron para hacer la ceremonia religiosa que se llevó a cabo el pasado 18 de octubre de ese año.

Pero tal como publicamos en AhoraMismo el pasado mes de marzo, los rumores y el distanciamiento entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos para ese momento ya eran obvios y habían llamado la atención de todos pues no habían subido a sus respectivas redes sociales ninguna foto juntos desde el pasado mes de diciembre.

Algunos portales incluso llegaron a especificar las fechas exactas de sus últimas publicaciones como pareja, pero en ese entonces la propia publicista de Villalobos dio un paso al frente asegurando que no sucedía nada malo entre la pareja y que se encontraban separados por motivos de trabajo.

Pero a medida que aumentaban los rumores y comentarios en redes sociales, el 19 de julio Carmen Villalobos, con la sinceridad que le caracteriza, se sentó frente a la cámara y a través de un video aseguró que, en efecto, Sebastián Caicedo y se separaron después de 13 años de unión (10 como novios y 3 como esposos).

“Hola mi gente, cómo están? Cómo van? bueno, ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya, hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como le he expresado antes porque ustedes lo saben, siempre, siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y a los recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes y a los medios por acompañarme en cada paso que doy y les pido el espacio que necesito para empezar este nuevo camino en mi historia.”